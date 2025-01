Conductor de Televisa confiesa que Mario Bezares lo golpeó: "Pensamos que era buena persona"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El conductor mexicano Mario Bezares de nueva cuenta está enfrentando una controversia, a solo unos meses de que todo México lo 'perdonara' tras haber sido sospechoso del asesinado de Paco Stanley. En esta ocasión el ganador de la reciente temporada de La Casa de los Famosos México está en la polémica porque un famoso actor infantil confesó que fue golpeado por Mario.

La información fue revelada en la reciente emisión de Miembros al Aire, ya que uno de los integrantes del programa confesó ser la víctima. Durante la dinámica Érase una vez un miembro salió a la luz que uno de ellos "fue golpeado por Mario Bezares" cuando era niño y muchos pensaron que se trataba de Paul Stanley: "¿De chiquito o de grande?", dijo el hijo de Paco pero luego negó que fuera su anécdota.

Luego Jean Duverger alzó la mano y sorprendió a todos: "¿Neta fuiste tú? ¿cómo?", le preguntaron. Acto seguido el también bailarín recordó su etapa como actor infantil de teatro y dijo que en una ocasión le tocó trabajar con Mario: "Fue hace muchos años, estaba muy chavito, como en 1996 y yo estaba en uno de los montajes de Vaselina que producía Julissa y yo era uno de los personajes extras, estábamos en las coreografías y era muy desgastante para los directos y coreógrafos y Mario Bezares era el coreógrafo".

Jean Duverger formó parte de Timbiriche

De chavo sí bailaba, era coreógrafo, era asistente de un coreógrafo muy reconocido... ", agregó Jean sobre la carrera de Bezares.

Posteriormente, el veracruzano dijo que el esposo de Brenda Bezares lo golpeó siendo menor de edad: "Éramos muchos niños". Incrédulo, José Eduardo Derbez preguntó: "¿Tú eras niño y el adulto?". "Mario debe de tener unos 10 años más que yo", respondió el exconductor de Sale el Sol. "Cuántos niños traumó Mario Bezares", dijo Facundo provocando las risas.Y Paul añadió: "¿Cuántos más? ¿cuántos más Mario Bezares?".

Mario estaba muy desesperado en el ensayo porque todos platicaban, era puro mocoso de 12-13 años, y yo siempre me estaba moviendo, súper inquieto, siempre estaba moviendo los brazos y me decía 'deja de mover los brazos' y se iba y yo me movía", contó Jean.

El también comentarista deportivo explicó que Mario le advirtió que lo golpearía sino seguía sus indicaciones y cumplió su palabra: "Y me dijo 'te juro que si te vuelvo a ver moviéndote te doy un ching...' y sí... me acuerdo perfecto que se hizo como un silencio y me dice 'te dije que no se qué, porque ustedes indisciplinados', me gritoneó". Posteriormente, Derbez aseguró que esa acción no sería bien vista en la actualidad:

Hubieras dicho eso antes de La Casa de los Famosos y no gana", dijo José Eduardo.

Además, Jean admitió que el golpe que le dio Bezares lo hizo llorar frente a todos: "Me dio como en el huesito y no pude evitar y se me salieron las lágrimas", dijo el conductor recordando que esto ocurrió cuando tenía aproximadamente 13 años. "No manches Mario Bezares, nosotros pensando que era buena persona", dijo otro miembro. En tanto que Duverger trató de justificar el actuar de Mario: "También estaba desesperado".

Fuente: Tribuna y YouTube Unicable