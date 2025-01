¿Delicada? Tras neumonía, hijo de Lupita D'Alessio revela estado de la actriz de Televisa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de haber presentado problemas respiratorios hace varios meses y las secuelas de su neumonía, el reconocido actor, Ernesto D'Alessio, recientemente brindó una entrevista para varios medios de comunicación, como TV Azteca, en la que habló del actual estado de salud de su madre, la querida actriz de Televisa y famosa cantante, Lupita D'Alessio, ¿acaso está delicada?

Desgraciadamente, desde hace varios años que D'Alessio vive en Cancún, Quintana Roo, debido a que presentó problemas respiratorios tras sufrir de la tiroides, además de la neumonía que contrajo en el año de 2018 y que dejó secuelas respiratorias. De igual forma, el pasado 26 de julio del 2024, tuvo que cancelar la presentación en el Teatro del Pueblo de Ecatepec, Edomex, por cuestiones de problemas respiratorios: "Queremos informarles que el show de Lupita D'Alessio GRACIAS, será pospuesto por causas de fuerza mayor, ya que la artista se encuentra con una enfermedad respiratoria y bajo prescripción médica".

Por esto motivo, ahora que Ernesto fue captado por la prensa, respondió a reporteros de Venga la Alegría que ella se encuentra sana, pero que vive en Cancún debido a que tiene una mejor calidad el aire y la altura también afecta, pero aseguró que sí se presentará a dar sus conciertos: "Ella vive en Cancún ya, no es que le haga daño la ciudad de México pero si siente la altura, por ejemplo ahora que venga a hacer La Maraca".

Dado a la delicado de la salud en sus pulmones, deben tomarse medidas, por lo que llegará a la Ciudad de México días antes para irse acostumbrando y se irá al día siguiente que ya no tenga más espectáculos pendientes: "Se viene unos días antes a alimentarse y dar sus dos conciertos y al día siguiente se regresa a Cancún muy temprano". Señala que vive sola en Cancún, que está soltera pese a lo que se dice, pero sí va gente a ayudarle en la casa: "Vive sola, no tiene pareja, etc, etc, pero tiene ahí, ahí gente sí claro".

Finalmente, con respecto a su primera Navidad al lado de su actual pareja, Alejandra Gálvez, declaró que todo fue muy bonito y en paz, destacando que tanto sus hijos, como la hija de ella, se llevaron muy bien y eso hicieron las fiestas mucho más llevaderas para todos ellos: "Se conocieron de las vacaciones de verano del año pasado, ya se conocían, ya se llevan muy bien, a mis hijos le gusta la Ciudad de México, muy bonito todo la verdad".

