¿Desaira los Oscar? Karla Sofía Gascón asegura que hay otra estatuilla que desea ganar más

Ciudad de México.- Karla Sofía Gascón es la actriz española que protagoniza la polémica cinta Emilia Pérez, donde da vida a una mujer trans que, anteriormente, había sido un temido narcotraficante, pero luego de su transición decidió hacer un cambio y ayudó a encontrar a varias personas desaparecidas por el crimen organizado en México tras crear una organización. Al final, la protagonista muere, pero es canonizada.

Como es bien sabido, dicha cinta no obtuvo una buena recepción en México, puesto miles de personas consideran que se tocan temas delicados como el narcotráfico, la transexualidad y las desapariciones forzadas de una manera superficial y hasta burda; sin embargo, esto no deja de lado que la película ha tenido una excelente recepción por parte de la crítica, al grado en el que ha recibido distintos premios y cuenta con diversas nominaciones a los Oscar.

Bajo este contexto, Karla Sofía Gascón fue abordada por un reportero de Venga la Alegría a quien le contó que estaba esperanzada con la idea de ganar el galardón de La Academia: “No lo sé todavía lo que va a ocurrir, por ahora no me han sacado de ninguna de todas las nominaciones, en todos los premios que ha habido y por haber en el mundo, entones pues ojalá ocurran otras cosas, y ojalá ganemos, porque a mí me encanta ganar, tampoco vayas a creer que yo voy a los sitios para perder o para participar”.

Pese a lo atractivo que puede sonar convertirse en la ganadora del Oscar a mejor actriz y pasar a la historia por ser la primera fémina trans en conseguir este logro, la realidad es que Gascón contó que existen otros premios que estaría encantada de ganar, como por ejemplo el de la Academia del Cine Europeo, la nominación a los premios BAFTA, así como el del Sindicato de Actores de Estados Unidos (SAG-AFTRA).

“Empezamos en Cannes recibiendo premios, a mí, para mí fueron muy importantes los premios de la Academia del Cine Europeo, la nominación a los BAFTA el otro día, que me parece superprestigiosa para mí, y también, cómo no, una de las nominaciones que recibimos últimamente, mía, personal, que más he apreciado, es la del Sindicato de Actores de Estados Unidos (SAG-AFTRA), que son mis compañeros que aprecian realmente el trabajo que estamos haciendo”, destacó.

Karla Sofía Gascón detalló que, además de los premios que estaba consiguiendo por su participación en Emilia Pérez, ella es feliz por todo el cariño que le está dando el público por dicha cinta, señalando que también en tierras aztecas a mucha gente le había gustado: “A todo el mundo que nos aprecia, que nos quiere, a todos los reconocimientos que nos están entregando, las nominaciones, es maravilloso y, sobre todo, a todo el amor que nos está entregando las personas que ven la película, que eso es lo más importante, no solamente aquí en México, sino en todo el mundo.”

Fuentes: Tribuna