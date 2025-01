Edith, víctima de Fofo Márquez, reacciona a condena y manda mensaje a madre del influencer

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La señora Edith Márquez, quien tristemente fue la víctima de una brutal golpiza a manos del reconocido influencer, Fofo Márquez, a finales de febrero del 2024, ha salido a hablar con la prensa para revelar su primera reacción a la condena del joven, mandando un contundente mensaje a Sara, la madre del famoso. A lo largo de un año, la mujer ha asistido a cada audiencia contando el infierno que pasó durante y después de la golpiza, afirmando que creyó que iba a morir.

A casi un año en prisión, tras haber rechazado la oferta de un procedimiento abreviado, en el que se le daría solo una sentencia de 11 años y ocho meses de prisión, de los 48 años que pide la Fiscalía, y pagar una reparación de daños por 277 mil pesos, ahora, las cosas para Rodolfo Márquez terminaron mal, pues oficialmente fue declarado culpable por feminicidio en grado de tentativa, por lo que sí podría pasar más de 20 años en la cárcel. Se celebrará una nueva audiencia el próximo miércoles 29 de enero para informar cuál es su condena y saber sus años preso.

Minutos después de que se informara que el joven fue declarado culpable, Edith salió a decirse agradecida por la justicia, recalcando que a ella le consta que en México aún hay justicia, aunque sea un largo camino, señalando que en cuanto a los años de prisión, ella eso lo dejará en manos de quien corresponda decidirlo: "Agradecida porque se hizo justicia. Ya el juzgador dirá… la mínima creo que es de 13 años, la máxima creo que es de 45. Ya el juzgador evaluará cuál es la que corresponde".

Pero, como ya había dicho anteriormente, ella no busca castigar a nadie, sino que se haga justicia a una acto tan cruel, destacando que comprende a la madre de Fofo y lo complicado que debe de ser para ella, por lo que señaló que aunque entiende su dolor, también ella debe de entenderla y reconocer que cada acto tiene consecuencia: "Sé que es difícil. Yo también soy madre. Tengo un hijo exactamente de la edad pero también debemos entender que los actos tienen consecuencias. Tenemos que entender que como madres que en ocasiones tal vez cometemos acciones que perjudicamos a los hijos en su vida futura".

Finalmente, exhortó a toda mujer que haya vivido violencia que alce la voz, que no se quede callada y busque que se le haga justicia, que no se rinda aunque el panorama parezca muy complicado, ya sea que se enfrente a un influencer, un actor, un político o un hombre sin oficio, pues considera que las autoridades son justas y van a buscar el bien para la víctima. Edith se dijo feliz de que en su caso, no favorecieran a Fofo por ser famoso.

