Los Ángeles, California. - La relación profesional entre Justin Baldoni, director de It Ends With Us, y la actriz Blake Lively se ha transformado en una batalla legal mediática, generando divisiones entre seguidores de ambas estrellas. En medio de esta tormenta, la esposa de Baldoni, Emily Baldoni, rompió su silencio con un emotivo mensaje en redes sociales, mostrando su apoyo al actor y director.

Emily, de 40 años, compartió una imagen en Instagram celebrando el cumpleaños de Justin junto a sus hijos, Maxwell (7) y Maiya (9), en un gesto de unidad familiar. "Feliz cumpleaños, mi amor. Celebrando al hombre, esposo y padre que eres. Te elegiría una y otra vez”. La publicación, tomada durante unas vacaciones en Hawái, marcó su primera declaración pública desde que inició la disputa legal entre Baldoni y Lively.

El conflicto entre Baldoni y Lively comenzó en diciembre pasado cuando la actriz presentó una denuncia ante el Departamento de Derechos Civiles de California, acusando al director de:

, mencionando conversaciones inapropiadas sobre su adicción pasada a la pornografía. Acercamientos no deseados mientras amamantaba en el set.

Supuestas represalias y una campaña de desprestigio liderada por el equipo de Baldoni.

Hay que señalar que Lively también presentó una demanda federal por acoso sexual, represalias, incumplimiento de contrato, invasión de privacidad, y salarios perdidos.

Por su parte, Baldoni y su abogado, Bryan Freedman, han negado rotundamente las acusaciones, alegando que Lively manipuló la narrativa y generó mala publicidad por sus propias acciones.

Esposa de Justin Baldoni rompe el silencio en medio de demanda contra Blake Lively. Foto: Redes

En respuesta, Baldoni presentó dos demandas:

Una por difamación contra el New York Times por su cobertura del caso, reclamando 250 millones de dólares.

Una demanda por 400 millones de dólares contra Lively, su esposo Ryan Reynolds, y su publicista, alegando extorsión y control indebido sobre la película.

En un giro inesperado, Baldoni también señaló a la cantante Taylor Swift, amiga cercana de Lively, argumentando que esta última utilizó su influencia para presionarlo a aceptar cambios en el guion de la película.

Además, Baldoni publicó imágenes en bruto de una escena filmada con Lively, en la que ambos conversaban en un tono casual. Mientras el equipo de Lively asegura que el video apoya sus acusaciones de acoso, el director insiste en que demuestra la naturaleza amigable de su relación en el set.

El caso continúa desarrollándose mientras ambas partes buscan fortalecer sus posturas. Recientemente, los abogados de Lively solicitaron una orden de silencio contra el abogado de Baldoni por presunta "conducta inapropiada".

La disputa ha polarizado tanto a Hollywood como a los fans de ambos artistas. Mientras algunos apoyan a Lively por alzar la voz contra el acoso, otros respaldan a Baldoni, argumentando que las acusaciones podrían ser una estrategia de control mediático.

El juez aún no ha tomado una decisión sobre la solicitud de silencio ni sobre las contrademandas. Mientras tanto, la familia Baldoni parece centrarse en la unidad y la fe para superar este complicado capítulo.

