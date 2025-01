Joan Sebastian no toleraría a Imelda Tuñón y la querría separar de su hijo, Julián Figueroa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Tal parece que Joan Sebastian, después de haber conocido a la familia de Imelda Tuñón, no se habría llevado una buena impresión y por ello no toleraría que fuera la pareja de su hijo, el cantante Julián Figueroa, y por ese motivo es que habría querido separarlos y hasta señalan que le pidió directamente que se alejara de ella y casi tiene lo deseado, pero algo dio un cambio a su elección.

Después de que Maribel Guardia demandara a su nuera por violencia infantil, hace un par de horas que Christian Villegas, publicista de la reconocida actriz, brindó una entrevista a la periodista de espectáculos, Inés Moreno, en el que aseguró que el difunto cantante, después de que pudo convivir con Imelda y su madre, que también se llama Imelda, declaró que no quedó contento y le aconsejó a su hijo separarse de ella.

Según Christian, el actor de Mi Camino Es Amarte después de varios meses de relación, estando sumamente enamorado e ilusionado, llevó a su novia y a su madre al Rancho Figueroa para una reunión y que se conocieran sus padres, sin embargo, en ese encuentro la madre de Garza Tuñón, que es mayormente conocida como Imelda Tuñón, habría demostrado actitudes "demasiado desinhibidas" y "arrojada", lo que desagradó al intérprete de Tatuajes.

Al parecer, la señora Imelda tomó de más esa noche y terminó en un estado inconveniente, por lo que comenzó a ser muy arrojada con el creador de Las Mariposas, situación que a él le habría parecido que no era correcto, así que le pidió a su hijo que debía ponerle fin a la relación: "Sabemos que le encanta el 'agüita de jamaica'. Empezó a convivir y la señora terminó en mal estado, cosa que no le pareció a Joan y le dijo a Julián: ‘Por aquí no, no me vuelvas a traer a esta señora’, porque también se mostró muy arrojada. Eso no le pareció".

Al parecer, Julián estaba decidido a que Imelda era la mujer de su vida y por eso no la terminó, pero, que después de un tiempo comprendió lo que su padre le había aconsejado y quiso ponerle fin a esa relación, sin embargo, antes de poder comunicar su decisión, Garza Tuñón le diría de su embarazo: "Imelda le informó a Julián que estaba embarazada, lo que llevó a Figueroa a replantearse su decisión. Ella sale con que está embarazada y pues ya ahí cuartea todo. Él dijo que se haría responsable porque fue lo que aprendió de sus papás".

Fue entonces cuando Julián abortó su plan de terminar con Imelda. Aunque no fue hasta los últimos meses de embarazo que se le informó a Maribel, Julián ya estaba comprometido con la idea de formar una familia", aseguró Villegas.

Fuente: Tribuna del Yaqui