Comparta este artículo

Los Ángeles, California. - La relación entre Miley Cyrus y su padre, el cantante de country Billy Ray Cyrus, parece estar más fracturada que nunca. Según revelaron fuentes al medio Page Six, la estrella pop, de 32 años, no ha tenido contacto con su padre "durante mucho tiempo" y no muestra interés en reparar la relación.

Aunque Miley no busca reconciliarse, parece estar preocupada por el estado de su padre. Tras su polémica actuación en el Baile de la Libertad posterior a la toma de posesión del presidente Trump, Miley encontró su desempeño "preocupante". Sin embargo, durante el evento, Billy Ray, de 63 años, atribuyó su actuación accidentada a problemas técnicos.

Pese a estado inconveniente de su padre, Miley Cyrus no quiere reconciliarse con él. Foto: Redes

La preocupación no es exclusiva de Miley, pues su hermana menor, Noah Cyrus, de 25 años, también está alarmada por el estado de su padre y ha expresado su amor incondicional hacia él.

Además, el hermano mayor, Trace Cyrus, de 35 años, hizo una súplica pública a Billy Ray a través de Instagram, instándolo a buscar ayuda. En la emotiva carta, Trace reveló:

No estás sano, papá, y todo el mundo lo está notando... Espero que te des cuenta de que este mensaje solo proviene de un lugar de amor y también de miedo de que el mundo te pierda demasiado pronto”.

Trace, quien lleva más de un año y medio sobrio, ofreció su apoyo y mencionó a Noah, señalando su deseo de que Billy Ray sea parte de su vida.

Aunque Trace asegura que la familia, excepto Braison Cyrus, estuvo de acuerdo con su publicación, una fuente cercana lo negó, afirmando que están "enfadados" porque Billy Ray "está sobrio" y "en un buen lugar". Por su parte, Braison, de 30 años, defiende que su padre está "feliz, saludable y listo" para lanzar un nuevo álbum, del cual él será productor.

También es necesario indicar que Miley ha sido abierta sobre su relación distante con su padre. En su discurso de aceptación en los Grammy 2024, excluyó a Billy Ray al agradecer únicamente a su madre, Tish Cyrus, a su hermana Noah, y a su equipo cercano. En una entrevista posterior con David Letterman, Miley comentó que "heredó el narcisismo" de su padre y calificó a su madre como su "heroína".

Mientras Billy Ray trabaja en su nuevo proyecto musical, la fractura familiar sigue siendo evidente. La falta de comentarios por parte de los representantes de Miley, Noah y Billy Ray solo añade incertidumbre sobre si habrá una reconciliación en el futuro cercano.

Fuente: Tribuna