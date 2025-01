Polémica en México: Obra de teatro genera debate por representación de Claudia Sheinbaum y AMLO

Comparta este artículo

Ciudad de México. - La obra teatral El Diablo tiene otros datos, que desde diciembre de 2024 ha recorrido diversos recintos culturales en México, se encuentra en el ojo del huracán por sus representaciones satíricas de figuras políticas como la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

El fragmento que más ha generado críticas fue difundido en TikTok por el actor Herson Andrade, quien interpreta a Trump en la obra. En el clip, los actores Adriana Moles (como Claudia Sheinbaum) y Juan Frese (como AMLO) protagonizan una escena donde, vestidos con cuernos de diablo, sostienen un diálogo satírico.

En un momento que el público consideró provocador, el personaje de Sheinbaum se arrodilla ante AMLO, generando risas entre los asistentes. Posteriormente, el personaje de Trump también interactúa con ambos, leyendo un supuesto documento de la CIA, lo que provoca más burlas hacia los personajes mexicanos.

Hay que decir que este tipo de escenas ha sido señalado por algunos internautas como una falta de respeto a la figura presidencial y la investidura de Sheinbaum, mientras otros lo ven como un ejercicio legítimo de humor político.

En redes sociales, la representación generó opiniones divididas. Algunos usuarios defendieron la sátira como una expresión legítima de libertad artística, mientras otros pidieron la intervención de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), encabezada por Rosa Icela Rodríguez, para evaluar si estas escenas violan la investidura presidencial.

Comentarios como: “Esto no es humor, es violencia disfrazada de comedia. SEGOB debería intervenir" y “La falta de respeto a nuestra Presidenta Claudia Sheinbaum no puede pasar desapercibida", contrastaron con otros que defendieron la obra: “Es humor político, una tradición en la democracia. No se deben censurar estas expresiones" y “La crítica y la comedia son esenciales en cualquier sociedad libre.”

En México, la libertad de expresión protege las manifestaciones artísticas, incluyendo sátiras políticas, siempre que no se incurra en calumnias, difamación o incitación al odio. Aunque la personificación de líderes políticos en comedia no constituye un delito, puede generar controversia por la interpretación del respeto a la investidura.

El Código Penal Federal, por ejemplo, penaliza actos como la falsedad o suplantación de identidad en documentos oficiales (artículo 287), pero esto no aplica a obras de teatro o comedia que no tengan fines ilícitos.

Hasta el momento, ni la Secretaría de Gobernación ni la presidenta Sheinbaum se han pronunciado sobre la obra o las solicitudes de intervención. Por su parte, la obra El Diablo tiene otros datos continúa en cartelera y ya prepara nuevas fechas para marzo.

Fuente: Tribuna