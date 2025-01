¿Sabía que iba a morir? Maribel Guardia y la desgarradora promesa a Julián antes de morir

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El caso de Maribel Guardia por la custodia de su único nieto, José Julián Figueroa, ha dado un giro sorprendente que favorecería a la actriz de Televisa, pues recientemente Marcelia Figueroa, a través de sus redes sociales confesó que la también cantante le hizo una desgarradora promesa a su hijo, Julián Figueroa, poco antes de su muerte, que involucra al menor, ¿acaso sabía que iba a morir y le pidió lo alejara de Imelda Garza Tuñón?

Tras casi dos años del deceso de Julián, y aparentemente haber librado peleas entre nuera y suegra, desgraciadamente, el pasado martes 21 de enero, todo ese amor que se demostraban se vino abajo, pues la actriz de Corona de Lágrimas interpuso una demanda en contra de Imelda. Aunque en ese momento Maribel no quiso dar los motivos, se filtró que en la demanda está que no la considera apta, porque tendría problemas de alcohol y drogas, comportamientos inapropiados delante del menor y han salido muchos videos e informes que dejarían muy mal a la joven madre.

Incluso, en pleno programa en vivo de La Mesa Caliente, la presentadora, Verónica Bastos, no se contuvo y regañó a Garza Tuñón de no ver que solamente Guardia quería protegerla a ella y a su hijo, por lo que debería enfocarse en aceptar esa ayuda, y entender que su amiga la va a apoyar siempre y cuando esté sana y sea un buen ejemplo para el menor, señalando que hasta las autoridades le dan la razón a la actriz: "Si las autoridades estando tú ahí no te entregan al niño es por algo. Cinco horas de entrevista a ti, al niño y a Maribel, estuvieron preguntándoles por cinco horas".

Pero esto no ha sido todo, debido a que recientemente, una de las hijas de Joan Sebastián, se pronunció a la polémica y dejó en claro que Maribel solo actúa conforme a los deseos de su difunto hermano, asegurando que ella le prometió que si él faltaba, protegería al niño de todo: "Yo sé muy bien que mi hermano te pidió que cuidaras y protegieras a su hijo. Has cumplido esa promesa con tanto amor del que yo, y muchos, hemos sido testigo. Te adoro. Dios con nosotros".

Aunque Marcelia no dejó en claro si el actor de Mi Camino Es Amarte hablaba de Imelda, ya que está confirmado su padecimiento mental, o simplemente era protegerlo de cosas generales, ya se ha comenzado a especular que hay muchos secretos en esa familia que no serían buenos, y la balanza se está inclinando al favor de Maribel en estos momentos. Imelda ha dejado en claro que no piensa rendirse y recuperará a su hijo, negando rotundamente estar mal como afirman.

Fuente: Tribuna del Yaqui