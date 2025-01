Shakira anuncia el debut musical de sus hijos Sasha y Milan; esto dijo la colombiana

Comparta este artículo

Ciudad de México. - En medio de la emoción por su tan esperado regreso a los escenarios con la gira Las mujeres ya no lloran World Tour, Shakira ha sorprendido a sus seguidores con un anuncio que tiene como protagonistas a sus dos hijos, Sasha y Milan.

Los pequeños, que ahora comienzan a trazar su propio camino, han dado un paso importante en el mundo de la música con el lanzamiento de su primer trabajo musical, disponible ya en Spotify para todo el mundo.

La cantante colombiana compartió la noticia en sus redes sociales junto con una imagen de Sasha y Milan y el enlace a sus canciones:

Muy feliz de compartirles el proyecto musical de Milan y Sasha. The One, Sasha cantando y Milan en la batería, y en 'It's all for you', Milan cantando junto a otros jóvenes talentos", escribió Shakira, visiblemente emocionada.

Hay que señalar que este proyecto no solo resalta el talento de los hijos de la estrella colombiana, sino que también muestra cómo han heredado su pasión por la música, una de las facetas que ha hecho de Shakira una de las figuras más icónicas a nivel internacional.

En el tema The One, Sasha debuta como cantante mientras que Milan asume el rol de baterista, demostrando su habilidad con los instrumentos. Por otro lado, en It's all for you, Milan también participa como cantante, acompañado por otros jóvenes talentos, consolidando así su interés por el mundo artístico.

Aunque aún son jóvenes, este debut podría marcar el inicio de una prometedora carrera en la música, bajo la guía de su madre, quien ha sido inspiración para millones de personas en todo el mundo.

El anuncio ha generado una gran respuesta en redes sociales, donde los seguidores de Shakira han manifestado su alegría y admiración por la familia de la artista: "Qué orgullo debe ser para ti ver a tus hijos siguiendo tus pasos. ¡Felicidades, Sasha y Milan!", "¡Qué hermoso talento tienen! Definitivamente lo llevan en la sangre" y "Bravo, Shakira, por apoyar los sueños de tus hijos."

Mientras tanto, Shakira sigue inmersa en Las mujeres ya no lloran World Tour, una gira que marca su regreso a los escenarios después de años de ausencia. Este proyecto es uno de los sueños más anhelados por la artista y ha sido recibido con entusiasmo por sus fans en todo el mundo.

El éxito de la gira, junto con el debut de sus hijos, demuestra que Shakira no solo está viviendo un momento dorado en su carrera, sino también en su vida personal.

El debut de Sasha y Milan no solo destaca su talento, sino también el impacto de Shakira como madre y artista. A través de este proyecto, queda claro que su legado musical trasciende generaciones, mientras sus hijos comienzan a escribir su propia historia en el mundo del entretenimiento.

Fuente: Tribuna