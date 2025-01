Temen su suicidio: Así fue la reacción del 'Fofo' Márquez tras ser declarado culpable

Comparta este artículo

Ciudad de México.- En los últimos días, todo México se ha mantenido al pendiente de cuál sería el destino de ‘El Fofo’ Márquez, famoso influencer que en constantes ocasiones había presumido el poderío que el dinero le daba, dejándose ver casi como alguien intocable por las autoridades; sin embargo, dicha creencia llegó a su fin en los últimos meses, conforme la sentencia final del creador de contenido se iba acercando.

Como muchos sabrán, desde hace varios meses, el creador de contenido fue arrestado en prisión preventiva bajo la sospecha de que había cometido feminicidio en tentativa (intentó matar a una mujer, pero no lo logró), hecho que ocurrió el pasado 22 de febrero del 2022, en el estacionamiento de una plaza comercial ubicada en Naucalpan, momento en el que ‘Fofo’ golpeó de manera brutal a Edith ‘N’.

Luego de unos meses, ‘Fofo’ fue detenido y encerrado en el Penal de Barrientos, donde se le vio posar de manera alegre y hasta casi burlona; sin embargo, esta sonrisa habría desaparecido cuando un juez determinó que era culpable del mencionado delito, por lo que el famoso podría llegar a cumplir una sentencia de más de cuatro décadas en prisión, es decir, estaría saliendo de la cárcel hasta que cumpla los 67 años.

Según algunos testigos del juicio, la primera reacción del ‘Fofo’ tras escuchar la sentencia, fue intentar calmar a su madre, quien rompió en llanto: “Tranquila”, le habría dicho. Otras fuentes, extraoficiales indican que el creador de contenido comenzó a llorar de manera desconsolada, también se llegó a indicar que las autoridades determinaron ponerle vigilancia las 24 horas del día, puesto temen que se suicide.

Y es que, reportes indican que el famoso habría estado haciendo declaraciones preocupantes, una de ellas ocurrió cuando intentó defenderse ante el juez, a quien textualmente le pidió que no arruinara su vida: “Yo le pido, su señoría, que no me destruya la vida, tengo 27 años y le pido que no se me juzgue como un caso mediático”. Por otro lado, la mamá del ‘Fofo’ declaró en entrevista para Adela Micha que el creador de contenido ha estado diciendo cosas como “me voy a ir con mi papá”, cabe aclarar que el progenitor del famoso murió hace bastante tiempo por cáncer.

Fuentes: Tribuna