Tras llamarla "ladrona", Cristina Porta confirma demanda legal en contra de Alfredo Adame

Ciudad de México.- Después de que la llamara "ladrona" y la insultara en vivo, la reconocida presentadora de origen español, Cristina Porta, ha decidido salir en su propia defensa ante todo lo que ha dicho en su contra, por lo cual confirma que va a demandar legalmente al polémico actor mexicano, Alfredo Adame, destacando que no piensa quedarse callada mientras que él solo la difama cada que puede.

En sus interacciones dentro de La Casa de los Famosos, en Telemundo, nunca tuvieron una buena relación y en todo momento, Porta lo tacha de "misógino" y él la llamaba "misándrica". Esta enemistad salió del reality show, pues afirma que sus amistades fuera terminaron con ella porque es una "rata" y "estafadora" que se aprovecha de todos: "Es una rata muerta. Maripily la corrió de la isla, porque la llevó para su cumpleaños. Luego esta Cristina, detrás de Maripily, le habló a los patrocinadores de Maripily para pedirles que le dieran a ella chamba. Agarra la Maripily y la corre de Puerto Rico".

Ante esta situación, Cristina brindó una entrevista a Vaya Vaya, en donde declaró que no entiende porque el expresentador del programa Hoy siempre la está insultando "sin motivo" cada que tiene la oportunidad, cuando ellos ya no tienen absolutamente nada que ver: "Lo voy a demandar. Es que, en cada entrevista, me nombra; de verdad, él ve en mí el fracaso que es él como persona. Él inventa, porque él es un mentiroso compulsivo, sobre mi vida, cosas que no son verdad".

De la misma manera, Porta se refirió al exparticipante de Soy Famoso... ¡Sácame de Aquí!, como una persona que está enferma y solamente miente buscando el que aquellos que considere su enemigo, sufran, sin importarle el daño que pueda ocasionarle, destacando que ella sí hará algo al respecto y no se dejará: "Es una persona que está enferma, o sea que miente constantemente, que lo hace conmigo y lo hace con todo el mundo y como nadie toma medidas, pues ya está. Pero yo sí las voy a tomar".

Finalmente, destacó que ella no comprende como hay celebridades que por un error lo pierden todo y son juzgados con mucha severidad, mientras que él sigue haciendo y deshaciendo a su gusto sin sufrir ningún tipo de consecuencia, como lo ha hecho hasta ahora: "No entiendo cómo puede seguir ahí alguien así porque hay personas incluso más famosas que han sido canceladas en televisiones, actores que han dejado de trabajar por polémicas en su vida personal".

Fuente: Tribuna del Yaqui