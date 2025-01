Violeta Isfel libra la muerte, pero vive terrible situación; la actriz hace dura confesión

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La reconocida actriz y bailarina, Violeta Isfel, recientemente ha salido a dar una entrevista, en la que se dijo feliz y bendecida por librar la muerte tras sus problemas de salud, pero confesó que sigue viviendo una terrible situación que la ha hecho sentirse muy mal en los últimos meses. Esto se trata de todo el hate por su participación en La Señora Presidenta, así que la estrella de Televisa hizo una dura confesión al respecto.

El 2024 no fue el mejor año para Isfel, ya que tuvo que someterse a una cirugía en la que le extirparon la matriz y de la que pudo haber salido sin vida, además de superar una dura depresión que la estaba hundiendo en la más profunda tristeza, pero en Hoy, agradeció que logró salid de todo y enfrenta la vida con mayor labor: "Me conmuevo porque este programa hizo mucho por mi, salí de una depresión muy grande, salí de una cirugía muy complicado hace pocos meses y es la primera vez que bailo a este nivel desde esta prueba tan grande".

Y ahora, después de su calvario de salud, ahora enfrenta rumores de una crisis laboral, debido a que afirmaron que su participación en Lagunilla, Mi Barrio estaba en riesgo, situación que ella negó rotundamente, declarando que su lugar siempre está ahí, y dará funciones pronto: "Mi jefe me dijo que me necesitan ahí en La Señora Presidenta, pero mi lugar en Lagunilla, Mi Barrio, sigue ahí, tienen a la chiquita que me suple, y adelante, pero yo espero que dure muchos años, pero en caso que termine la temporada me mandan a Lagunilla de inmediato".

Pero, lo que sí confirmó es que no ha dejado de recibir comentarios sobre Briggitte Bozzo y duras criticas, a lo que respondió que ella no sabía nada de su salida, solo que entre ambas hubo una gran cordialidad y hasta se abrazaron, y por lo que sabe, todo es porque busca alcanzar nuevas metas: "No tengo la más remota idea porque no la he visto, yo solamente recuerdo que le pude dar un abrazo, y ella también en una ocasión que hablamos me dijo que quería hacer muchas cosas, que quería aprovechar la ola de La Casa de los Famosos México".

Isfel declaró que pese a que ella creía todo bien, en Instagram, o en X, antes conocido como Twitter, de la nada ve mucho odio hacía ella, y eso hace que se sienta mal de vez en cuando, pues no logra entender porque tanto odio en su contra si ella solamente está trabajando y no hizo mal a nadie: "Yo nunca había vivo tanto hate en mis redes sociales, en las personales, eso fue muy complicado porque de pronto era de Yo no he hecho nada a mi porque me toca, y quien sabe como lo esté viviendo la audiencia, yo creo que se quedaron en la polémica de La Casa de los Famosos".

Finalmente, la exparticipante de Las Estrellas Bailan en Hoy dejó en claro que por ahora, solo está enfocándose en todo lo bueno y ya no respondió a los mensajes de odio, ya que de la nada la bombardeaban y ella también salía a desmentir todas las cosas que se decían, exponiendo la verdad de todo, con las cosas tan divertidas que se viven en los ensayos.

Fuente: Tribuna del Yaqui