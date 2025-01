¿Confirman de último momento a Adrián Marcelo en 'MasterChef Celebrity'? Esto se sabe

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Adrián Marcelo enciende las redes sociales después de compartir una fotografía en la que da a entender que podría ingresar al reality show de MasterChef Celebrity. Cabe señalar que las sospechas aumentaron cuando el propio Ricardo Salinas Pliego compartió un estado en el que le ofreció trabajo al influencer después de que salió de manera misteriosa de La Casa de los Famosos México (donde fungía como líder del Team Tierra).

Los hechos ocurrieron durante la jornada de este sábado 25 de enero, cuando Adrián Marcelo compartió una fotografía de él mismo en el que anunciaba que se había unido a las filas del reality show de TV Azteca; lo que generó una gran expectación sobre la supuesta participación del creador de contenido regiomotano, sobretodo porque como se mencionó antes, el propio Salinas Pliego le había ofrecido trabajo antes.

Adrián Marcelo enciende las sospechas de unirse a MasterChef Celebrity

Sin embargo, antes de que las teorías de la llegada de Adrián Marcelo a MasterChef Celebrity comenzaran a tomar fuerza, el propio influencer detuvo la ola de preguntas con un breve mensaje: “No es necesario aclarar que es un chiste, ¿cierto?”. Cabe señalar que la publicación del famoso de Internet se volvió viral casi de inmediato y logró conseguir aproximadamente 94 mil 888 reacciones en X (red social antes conocida como Twitter).

Antes de que se aclarara de que se trataba de una broma, los fans vieron con buenos ojos la llegada de Adrián Marcelo a MasterChef Celebrity con mensajes como: “Se vuelve el programa más visto”, “¿Vas a preparar algo con finas hierbas?”, “Escondan el cilantro, no lo vaya a confundir”, “Mi chef, usted trae el toque”, “Por eso veré MasterChef Celebrity’”, “Si no hace amigo de chef en proceso se me va a caer un ídolo”, fueron algunos de los mensajes.

Adrián Marcelo desmiente ingreso a MasterChef Celebrity

Obviamente, cuando se aclaró que todo se trataba de una broma, las reacciones no pararon de llegar con comentarios como: “Vale mad... sí le creí”, “Estaría genial que estuvieras”, “Si es necesario porque hay varias Galas Montes por ahí”, “No sería mala idea”, “¿Ahí no vas a tener contrincantes con falsa depresión”, señalaron algunos fanáticos con las intenciones de convencer al famoso de ingresar al concurso.

