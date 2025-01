Conoce quién es Gabito Ballesteros, el primer sonorense que va a 'actuar' en el Super Bowl

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Conoce la verdad sobre quién es el verdadero Gabito Ballesteros, el cual además de ser toda una estrella en el mundo de los corridos tumbados, y que además de todo podría tener una relación amorosa con Belinda. En los últimos días, se dice que el intérprete de rancheras hizo historia, pues será el primer sonorense que va a realizar una actuación para el Super Bowl. Se desconoce a los equipos que llegaran a dicho punto y se disputarán el trofeo Vince Lombardi.

Actualmente, el cantante de corridos tumbados que se dio a conocer en la música gracias a sus temas como Mono Verde y Sin Querer Queriendo ha dado mucho de que hablar, gracias a su supuesta separación de Kenia Os, y los rumores de un romance fugaz con Belinda. Sin embargo, hace un par de días su nombre acaparó titulares, pues el próximo domingo 9 de febrero, formará parte de los artistas que brinden show para el Super Bowl LIX, en el estadio Caesars Superdome, que se encuentra en la ciudad de Nueva Orleans, Luisiana. Su presentación será mediante un video, que ya fue grabado, antes de que de comienzo el partido.

¿Quién es Gabito Ballesteros?

Nacido bajo el nombre de Gabriel Ballesteros Abril, en la ciudad de Cumpas, ubicada en el estado de Sonora, el 23 de julio de 1999, Ballesteros es un hombre de 25 años de edad, que tiene alrededor de 3 años en la industria musical, a la cual se integró gracias al apoyo que le brindó su paisano, Natanael Cano. Pero, el joven no solamente ha incursionado en el mundo de la música, ya que este tiene una licenciatura en una carrera completamente alejada del canto y un negocio propio.

Desde los ocho años de edad se interesó por la industria musical, ya que su madre le enseñó a tocar guitarra y lo metió al coro de la Parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe, en Cumpas, por lo cual, además de tocar dicho instrumento, aprendió a cantar y a actuar ante grandes multitudes, aunque en un tono más serio y tranquilo al que lleva ahora. Al ver el talento del joven, el padre a cargo decidió integrarlo al grupo infantil de mariachi que formó, para amenizar las fiestas de la parroquia y de los vecinos en la comunidad.

Pero, pese a que su vida ya estaba en caminada para ser cantante y todo un showman, Gabito decidió poner pausa a este sueño para poder tener una formación universitaria, así que se mudó a Hermosillo, Sonora y estudió Ingeniería Industrial, pues él se fijó la meta de tener una profesión además de la música, en caso de no darse este sueño. De igual manera, el propio Gabito ha mencionado que es dueño de una serie de tráileres debido a que, desde que era niño, se interesó en el vehículo y por ende puso ese negocio.

En el caso de la música, Ballesteros ha confesado que fue el intérprete de 300 Noches, quien le tendió la mano e impulso su carrera, ayudándolo a ser noticia, difundiendo sus "rolas" y hasta colaboraron. Gabito pese a no tener aún la certeza de que pasaría en su debut dentro de la música, en el año del 2014 firmó contrato con No Name Record's y New Generation Music con quienes en 2015 lanzó su primera material discográfico con temas inéditos de autores como Affid Ferrer.

Fuente: Tribuna del Yaqui