Golpe a TV Azteca: Filtran lista de todos los participantes de 'MasterChef Celebrity'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Si bien, recién está comenzando el año 2025, la realidad es que las televisoras ya se encuentran preparando los programas que se estrenarán para la siguiente temporada de primavera-verano y hasta de otoño-invierno, de esta manera pueden crear estrategias de logística para sorprender a, la cada vez más exigente, audiencia, quienes siempre se encuentran ansiosos de consumir más contenido de calidad.

Un ejemplo de ello son los reality show más importantes de la televisión pública y se trata de La Casa de los Famosos México (LCDLFM) y de MasterChef Celebrity, de hecho, éste último ya filtró la lista de participantes que estarían compitiendo para demostrar quién es el mejor cocinero de este 2025, ¿quieres enterarte de quiénes se trata? Pues no dejes de leer porque a continuación te damos sus nombres.

Rosa Gloria Chagoyán 'Lola la trailera'

Bobby Larios (así es, vuelve a la televisión)

(así es, vuelve a la televisión) Irán Mediola

Bárbara Torres (regresa a los reality show tras su desastrosa participación en la primera edición de La Casa de los Famosos México)

(regresa a los reality show tras su desastrosa participación en la primera edición de La Casa de los Famosos México) Memo Ríos

Andrea Noli

Luis Fernando Peña

Dani Valle

Plutarco Haza

Anabel Ferreira

Isaías Espinoza, ‘Chef en proceso’

Lylo Fa

Leslie Gallardo

Carlos Quirarte

Herly RG

Como habrás podido notar, la mayoría de ellos son infuencers, mientras que otros son artistas muy jóvenes, lo cual ha desatado la molestia del público, quienes no han dejado de hacer saber su opinión a través de las redes sociales, donde han criticado la participación de algunos de ellos como es el caso de Leslie Gallardo, quienes muchos consideran que no debería de estar ahí, ya que no cuenta con una trayectoria destacable como sí lo hizo Itatí Cantoral el año pasado.

Y es que, como algunos sabrán Gallardo es una estrella, aunque de realities shows como es el caso de Acapulco Shore, La venganza de los ex y La Casa de los Famosos de Telemundo, mientras que otros como Isaías Espinoza son creadores de contenido, por lo que hay quienes no creen que sean personalidades dignas de este tipo de competencias. Cabe señalar que, hasta el momento, se desconoce la fecha de estreno de MasterChef Celebrity.

Fuentes: Tribuna