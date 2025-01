Hermano de Miley Cyrus reacciona a amenaza de demanda de su padre, Billy Ray Cyrus

Comparta este artículo

Los Ángeles, California. - La familia Cyrus se encuentra nuevamente en el centro de la polémica tras las declaraciones de Trace Cyrus, quien expresó preocupaciones hacia su padre, Billy Ray Cyrus, en una carta abierta publicada en Instagram. Sin embargo, el patriarca de la familia no lo tomó de buena manera, pues amenazó a su hijo con demandarlo y este decidió responderle.

El conflicto surgió después de que Trace, de 35 años, compartiera una publicación en la que señaló que él y sus hermanas, Brandi, Miley y Noah, estaban preocupados por el estado emocional y físico de su padre. "Todos nos aferramos a los recuerdos del hombre que una vez conocimos y esperamos el día en que regrese", escribió Trace, refiriéndose a Billy Ray, de 63 años.

Pero eso no es todo, la preocupación se intensificó tras la actuación de Billy Ray en el Baile Inaugural de la Libertad, durante el inicio de la gestión de Donald Trump, donde enfrentó dificultades técnicas mientras interpretaba Achy Breaky Heart y Old Town Road.

Trace aseguró que su publicación fue firmada por sus hermanas, quienes compartían su preocupación por el distanciamiento de su padre. “Nos has alejado a todos”, dijo el cantante. También aprovechó para compartir su propia experiencia de sobriedad: “Llevo más de un año y medio limpio de alcohol y me siento increíble. Me encantaría ayudarte si te abres y recibes ayuda”.

La situación tomó un giro más tenso cuando se supo que Billy Ray habría considerado emprender acciones legales contra Trace por su publicación, por lo que Trace indicó lo siguiente: “Papá, mi mensaje fue más que amoroso. Podría haber sido extremadamente honesto sobre mucho más, pero no quiero exponerte de esa manera. Pero que me amenaces con acciones legales por querer que consigas ayuda es una vergüenza".

Deberías avergonzarte de ti mismo. Siempre te amaré, pero ya no te respeto como hombre. Todas las personas cercanas a ti están aterrorizadas de decirte cómo se sienten realmente, yo no lo estoy. Busca ayuda”, finalizó.

Mientras los miembros de la familia Cyrus intentan manejar sus diferencias públicamente, los fans han mostrado su preocupación y apoyo por la icónica familia de la música country y pop. Queda por ver si estas tensiones se resolverán en privado o seguirán desarrollándose bajo el escrutinio público.

Billy Ray sigue adelante con su nuevo proyecto musical, mientras sus hijos parecen divididos en sus perspectivas sobre el estado actual de su relación familiar.

Fuente: Tribuna