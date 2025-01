Marco Chacón golpearía a supuesto amante de Imelda Tuñón, casa de Maribel Guardia

Ciudad de México .- Maribel Guardia e Imelda Tuñón se encuentran en una encarnizada lucha legal por la custodia de su hijo, sin embargo, el nombre de ellas no es el único que parece estar afectado por las filtraciones que han comenzado a aparecer en la prensa, puesto todo apunta a que Marco Chacón, esposo de la actriz de Corona de Lágrimas podría terminar afectado por todo esto, puesto el supuesto amante de la joven cantante estaría pensando tomar cartas en el asunto.

Como algunos recordarán, hace algunos días trascendió la noticia de que Imelda metía a hombres desconocidos, de manera constante, a la casa de Maribel Guardia, uno de ellos sería el amigo de Julián Figueroa, Víctor Manuel, un prestigioso piloto del Sindicato de Aviación de México, quien habría sido encontrado en paños menores con Imelda. El rostro de este joven también ha sido distribuido por los medios de comunicación de forma masiva.

Piloto demanda a Marco Chacón por presunta agresión

Créditos: Instagram @javierceriani

Es bajo este contexto que la prima del piloto, Sofía Vigola y expareja de José Manuel Figueroa acudió al programa de YouTube de Javier Ceriani para poder dar replica a todo lo que se está diciendo del joven, así como también explicó que el acusado está preparando una demanda, de la mano del Sindicato de Aviación de México, para defenderse de todas las injurias que se han estado hablando sobre él.

La joven detalló que su primo había sido encontrado en la casa de Maribel Guardia y que el propio Marco Chacón lo agredió de una manera brutal, al grado en el que casi lo desfiguró. Este hecho tendría lugar el pasado 5 de junio. Asimismo Sofía explicó que las cosas no se habrían estado contando bien y su familiar sería visto desde una narrativa completamente sacada de contexto, algo que no considera apropiado.

“Es que las cosas que se dijeron dentro de esa denuncia no están completas, en efecto, no se está contando bien qué pasó ese día y se me hace de mal gusto que se esté utilizando el nombre completo de una persona que solo es parte de la narrativa y víctima de la circunstancia”, señaló la joven.