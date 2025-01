Romina Marcos enciende a las redes al compartir tremenda FOTO de la dra. Laura Salazar

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Romina Marcos y la influencer conocida como la doctora Laura Salazar sorprendieron a sobremanera al público después de anunciar que mantenían una relación sentimental, noticia que estalló a las redes sociales durante los últimos días del 2024, algo que sin duda sorprendió a más de una persona, puesto la creadora de contenido es tan atractiva que ha llegado a hacer dudar a más de una mujer heterosexual sobre su orientación.

Como muchos sabrán, la noticia sobre el noviazgo de Romina con Laura no fue bien recibida por muchas personas, quienes no dudaron en salir a criticar a la hija de Niurka Marcos, a quien atacaron por no ser considerada lo suficientemente atractiva como para mantener un amorío con la celebridad de TikTok; así como también hay registros de gente que no tuvieron reparo en arremeter en contra de la hija de la vedette por declararse lesbiana al 100 por ciento.

Romina Marcos comparte fotografía de Laura Salazar

Créditos: Instagram @rominamarcos

Sin embargo, nada de esto parece haber molestado de ninguna manera a Romina, quien solo se ha dedicado a disfrutar de su amorío con Laura Salazar y para muestra de ello, la joven no dudo´en compartir una fotografía de la experta médica, la cual podría ser considerada como un tanto subida de tono. A continuación te vamos a contar los detalles de la imagen, así que no dejes de leer porque el tema está muy bueno.

Aparentemente, Romina y la doctora se dieron una escapada romántica, por lo que la joven participante de LEBEH no dudó en inmortalizar este íntimo momento al tomar una fotografía de la espalda de la doctora Laura Salazar, la cual luce bastante musculosa a contra luz del sitio. Como era de esperarse, la imagen en sí causó una gran cantidad de reacciones y fue compartida a través de las redes sociales de la joven participante de MasterChef Celebrity.

¿Quién es Romina Marcos?

Romina es hija de Niurka Marcos, la reconocida vedette. La joven ha intentado levantar su carrera en la farándula a través de participaciones en realities shows como es el caso de Las Estrellas Bailan en Hoy o el mencionado programa de telerrealidad de TV Azteca, así como también debutó recientemente en la industria de la música con el tema Mil Horas, donde se habla un poco acerca de la autoaceptación y el amor propio.

Fuentes: Tribuna