Timothée Chalamet se burla de sus derrotas en las premiaciones y deslumbra como cantante

Comparta este artículo

Los Ángeles, California. - Timothée Chalamet no solo es un actor talentoso, sino que también demostró ser un hábil anfitrión y músico durante su participación en Saturday Night Live (SNL) este fin de semana. El actor, recientemente nominado al Oscar por su interpretación de Bob Dylan en A Complete Unknown, dejó claro que su versatilidad artística no tiene límites.

Chalamet comenzó la noche con un monólogo cargado de autocrítica y humor, donde bromeó sobre su historial de derrotas en las premiaciones de Hollywood. “Es un gran honor ir a estas entregas de premios, pero sigo perdiendo, y cada vez se hace más difícil fingir que no duele”, comentó, provocando risas entre el público.

El momento más destacado llegó cuando un video recopilatorio mostró sus reacciones de frustración al perder ante actores como Gary Oldman y Mahershala Ali. Además, reveló que llevaba consigo un discurso de aceptación que nunca ha podido leer: “Lo tengo guardado desde hace cuatro años”.

En una faceta menos conocida, Chalamet sorprendió al interpretar tres canciones de Bob Dylan: Outlaw Blues, Three Angels y Tomorrow Is a Long Time. Acompañado por el músico James Blake al piano, su actuación fue un homenaje a la legendaria carrera de Dylan, quien ha sido una inspiración para Chalamet en su vida personal y profesional.

Previo a su aparición en el programa, Chalamet había bromeado sobre su participación con un video promocional en el que hacía referencia a su ya famoso “concurso de imitación de Timothée Chalamet” realizado en Nueva York el año pasado. Su capacidad para reírse de sí mismo y conectar con el público quedó nuevamente en evidencia.

Aunque Kylie Jenner, novia de Chalamet, no estuvo presente en el público de SNL, fuentes cercanas a la pareja aseguran que la fundadora de Kylie Cosmetics ha sido una gran defensora de la carrera de su pareja. Jenner expresó su emoción por la nominación al Oscar de Chalamet, calificándola como un logro merecido.

Estaba gritando de emoción cuando recibió la noticia”, reveló una fuente cercana. “Tiene la sensación de que esta podría ser su oportunidad para ganar”.

Hay que señalar que la pareja, vinculada sentimentalmente desde 2023, ha optado por mantener un bajo perfil en eventos relacionados con la carrera de Chalamet. Según fuentes, Jenner quiere evitar quitarle protagonismo en momentos importantes para su carrera, aunque ambos han sido vistos juntos en diversas ocasiones, como el US Open y un concierto de Beyoncé.

La aparición de Chalamet en SNL no solo destacó su habilidad para el humor y la música, sino que también marcó otro hito en su carrera, mientras se prepara para competir por su segundo Oscar al mejor actor. Con su talento y carisma, el actor de Call Me By Your Name sigue consolidándose como una de las figuras más prometedoras y completas de Hollywood.

Fuente: Tribuna