Tras 20 años en Televisa, despedirían a estrella infantil de novelas por fuerte motivo

Ciudad de México.- Después de 20 años formando parte de Televisa, la reconocida estrella infantil y también cantante, María Chacón, al parecer tendría que decirle adiós a Papás Por Conveniencia, debido a que se ha comenzado a correr el rumor que sería despedida de la novela a causa de un muy fuerte motivo. La joven actriz ha estado en dicha empresa desde que era una niña de solo nueve años de edad, saltando a la fama con Alebrijes y Rebujos.

El próximo 9 de febrero de este 2025, llegará al final la historia producida por Rosy Ocampo, que fue protagonizada por Ariadne Díaz y José Ron, sin embargo, se cree que dado a que cada noche ha logrado alcanzar alrededor de cinco millones en audiencia, se realizará un spinn off, como el de la saga Vencer. De hacerse esto realidad, los protagonistas en esta ocasión serían los actores Martin Ricca y Daniela Luján, quienes interpretan a 'Rudolf' y 'Clara Luz'.

Pero, todo parece indicar que aunque se contempla que salgan el resto de los personajes principales como el de Ariadne y Ron, además de Miguel Martínez, mientras que el personaje Chacón sería eliminado de la trama, o al menos eso afirmó el reconocido youtuber, Alejandro Zúñiga, que se especializa en las novelas. Aparentemente, 'Lichita', nombre del personaje de María, ya no tendrá espacio en el melodrama y saldrá de manera trágica.

Según lo informado por el youtuber, la actriz de Se Rentan Cuartos, dejaría de ser esa dulce niña que se vio en Alebrijes y Rebujos, pues la producción de dicho melodrama decidirían hasta eliminar a su personaje de la trama porque se habría portado terrible con el elenco y el staff: "Hay una de las actrices que ha sido insoportable, un dolor de huesos, diva, prepotente, mam..., y entonces la sacan. Se va, fuera. Se llamaba… María Chacón. No va a llegar ni al final de esta novela. Van a desvivir al personaje de 'Lichita'. El personaje se nos va a ir antes de que termine la novela".

Dicha noticia llegó a los oídos de la reconocida actriz, la cual mediante los comentarios del TikTok en el que escuchó la supuesta decisión de Ocampo, respondió contundente, negando de manera rotunda el que en vedad haya pasado algo de lo dicho, afirmando que son puros chismes y no deben hacer caso: "Oigan así se hacen los chismes, eso no es cierto. Yo le tengo mucho cariño a esa producción y viceversa. No inventen cosas, porfi".

