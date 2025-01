Adrián Marcelo no supera 'LCDLF México' y afirma que ganaría de no ser "por gente vulgar"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El polémico youtuber regiomontano, Adrián Marcelo, parece ser que no va a detener sus comentarios en contra del 'Team Mar', y no ha superado su derrota en La Casa de los Famosos México, debido a que una vez más ha usado sus redes sociales para hablar de su situación, afirmando que habría ganado la segunda temporada de dicho reality show, de no ser "por gente vulgar", que tachó de no tener valores.

En la segunda emisión del reality show de Televisa, Marcelo fue uno de los personajes más controvertidos, debido a que cada que hablaba con los integrantes del 'Team Tierra' ocasionaba una ola de críticas en su contra y quienes estuvieran de acuerdo con él, pues sus comentarios fueron tachados de misóginos, machistas y hasta violentos. La Secretaría de la Mujer, en una ocasión exigió su expulsión por sus mensajes de odio sobre el género femenino.

Dado a esta situación, tuvo varios enfrentamientos en contra de Gala Montes, que señaló que no iba a permitir que siguiera insultando de esa manera a sus compañeras, y cuando vieron el video en el que se burla y dice "una mujer menos que maltratar" cuando Gomita fue expulsada, la actriz de melodramas se le fue en contra y pelearon tan fuerte que este tomó la decisión de salirse de la casa y no asistir ni a las galas.

Y aunque ya han pasado casi seis meses de dicha situación e incluso la actriz de El Señor de los Cielos actualmente no está en la mejor opinión con el público, Adrián ha retomado que si él no permaneció dentro de la casa y consiguió su triunfo, fue porque él al crecer con padres y hermanos, aprendió a no tolerar a la gente que es "vulgar" que "no tiene educación" y que es tan "cochina" que ni siquiera levanta un plato.

Haciendo una clara referencia a Gala, el presentador de Multimedios y su colega, Iván 'La Mole' Fermatt, señalaron desde el momento en el que hay gente que le pega a su madre y no tiene una formación con padre y madre en casa, no hay mucho que esperar, por lo que Marcelo recalcó que eso fue lo que no pudo tolerar, esa "vulgaridad" y la falta de compromiso para apoyar en tareas diarias y básicas.

Fuente: Tribuna del Yaqui