Autor de 'No Game No Life' paraliza a fans y revela si habrá segunda temporada de este anime

Tokio, Japón.- Hace aproximadamente 14 años, el mundo friki se paralizó con estreno de Sword Art Online, un anime que contaba la historia de ‘Kirigaya Kazuto’, un adolescente que ingresó a un videojuego de experiencia inmersiva del que solamente se puede salir ganando, el problema es que si morías también lo hacías en la vida real. El estreno de esta serie marcó el inicio de la era de los isekai en Japón, género en el que los protagonistas terminaban en una tierra distinta que, de alguna manera se asemejaba a un videojuego.

Si bien, este tipo de tramas ya existían, la realidad es que tuvieron un gran auge luego de la llegada de ‘Kirito’ y compañía. Apenas dos años después del estreno de SAO, llegó a las pantallas No Game No Life, la historia de dos hermanos prodigio en los juegos (principalmente en los de azar), quienes por azares del destino se convierten en los nuevos reyes de un mundo en el que las cosas se resolvían con base a la mencionada actividad.

Dado a que todo conlleva una notable estrategia, la gente no pudo resistirse al encanto de los los protagonistas ‘Sora’ y ‘Shiro’ y el anime de Madhouse rápidamente obtuvo una gran audiencia, por desgracia para los fanáticos de esta serie, la casa productora no renovó para una segunda entrega. Para empeorar las cosas, hace unos días comenzó a surgir el rumor de que No Game No Life podría regresar con nueva temporada, pero eran solo eso: especulaciones sin fundamento.

Fue el propio Yuu Kamiya, creador de No Game No Life, quien tuvo que salir a desmentir todo a través de un mensaje que, para algunos fue considerado como demasiado directo: “Buenos días. Me he despertado con un número inexplicable de mensajes, pero todos son falsos, así que les agradecería que no se pongan en contacto conmigo más veces”, con ello, el autor dejó en claro que Madhouse no le daría una nueva oportunidad al proyecto.

Por su parte, Mashiro Hiiragi, dibujante de No Game No Life declaró a través de X (antes Twitter) que él también se enteró de la falsa noticia y se permitió sentirse esperanzado con el regreso de ‘Sora’ y ‘Shiro’ a las pantallas japonesas; pero por desgracia esto no ocurrió así y en breve descubrió que todo se trataba de una ‘fake news’. Así que, ahora lo sabes, este exitoso anime no está en proceso para regresar a la televisión.

Fuentes: Tribuna