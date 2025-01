Cerca de la muerte: Eduardo Santamarina, en peligro por incendio en grabaciones de Televisa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El reconocido actor de melodramas, Eduardo Santamarina, acaba de hablar sobre el incidente que lo puso en peligro de muerte, mientras que se encontraba en grabaciones de Televisa. El galán de melodramas narró como vivió el terrible incendio en edificio mientras que se estaba preparando para su escena en el melodrama que prepara desde hace un par de meses, señalando su gran impacto al ver las llamas.

Pensando que sería un día normal de grabaciones, el equipo de la novela Juegos de Amor y Poder, el pasado lunes 20 de enero, se encontraban realizando las escenas del día en el corporativo, situado en el Paseo de la Reforma, cuando de la nada comenzó un incendio en el sótano. Según los informes oficiales de Protección Civil, el incidente surgió a causa de un corto circuito que se fue extendiendo y generando un riesgo mortal por la acumulación de humo tóxico.

Poco después del incidente, fue el actor Lambda García quien en entrevista para el programa Hoy, confirmó que no hubo heridos ni decesos, pero que sí había varios hospitalizados, pues el humo los afecto, incluso él mismo recibió asistencia médica, pero leve, por la inhalación del humo, que dijo se sentían como cuchillos en la nariz: "Estuvo complicado, si hubo muchas personas intoxicadas, hubo muchas personas que se fueron al hospital. Es humo tóxico, me empezó a quemar. Las bocanadas no podía darlas porque me quemaba la garganta y la nariz, has de cuenta que yo traía como cuchillos en la nariz".

Ahora, el esposo de Mayrín Villanueva habló al respecto, afirmando que por su parte todo fue rápido en su evacuación, y no pensó que fuera nada grave, incluso él pensó que la situación se controlaría en cuestión de minutos y en una hora estarían grabando de vuelta: "No oía sirenas, no oías alarmas, no nada, sí olía un poquito a quemado,. pero nada así de aaah, y que sea lo que Dios quiera, me recibió otra persona de producción y me pide 'Eduardo, espérame', yo pensé una hora".

Pero, señaló que ya que vio salir al resto de sus colegas y vio los videos entendió que sí estuvieron en riesgo de muerte, porque el fuego se estaba descontrolando y sobre todo ese humo, que de inhalarlo varios minutos le puede costar la vida a un ser vivo. Finalmente, agradeció que pese al terrible riesgo que existió en dicha situación, no hubo nada que lamentar: "Estuvo terrible, ves los videos y es terrible. Fue un gran gran susto, por fortuna no hubo una tragedia, no una así que lamentar".

Fuente: Tribuna del Yaqui