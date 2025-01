"Ching... a su rep... ma...": Carín León estalla tras filtrarse su 'amorío' con Espinoza Paz

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Durante las últimas horas en redes sociales y medios de comunicación se volvió viral el rumor de que Carín León y Espinoza Paz habrían iniciado una relación sentimental, pues surgieron videos e imágenes donde aparentemente están abrazados y hasta dándose un beso. Luego de que esta noticia acaparara los titulares de la prensa, el intérprete sonorense decidió publicar una serie de videos para responderle a sus fans.

Fue a través de redes como Instagram y TikTok donde se publicaron algunos clips en los que el cantante nacido en Hermosillo y el intérprete de temas como Un hombre normal aparecen muy cariñosos e incluso hasta se dan un beso, lo cual causó gran revuelo entre sus seguidores. Sin embargo, de inmediato se desmintió la veracidad de las imágenes y se descubrió que los exponentes del regional mexicano en realidad fueron víctimas de la Inteligencia Artificial.

Pese a que ya quedó al descubierto que los videos fueron hechos con IA, Carín decidió salir a hablar sobre el tema de una forma muy peculiar. Mediante sus historias de Instagram, el cantante hermosillense primero se mofó de aquellos que afirmaron era gay: "A la gente que sufre de homosexualidad impuesta por la sociedad, que me diga cuando se presentan los primeros síntomas, para que no me agarren desprevenido o me agarran ahí de perdida maquillado", expresó León.

Posteriormente, el intérprete de temas como Primera Cita mostró su respeto hacia la comunidad LGBT: "Así es esto uno se levanta un día heterosexual y al otro día la gente dice que uno es gay, así es esto y ni modo, un abrazo a la comunidad, ya saben que los quiero mucho, un abrazo". Luego, Carín cambió el tono de voz y lanzó varios insultos en contra de las personas que creen que ser gay es humillante o algo por lo que deberían avergonzarse:

Pinc... nacos que todo el tiempo, toda la vida la misma gente con su pinc...vida bien jodida criticando, no sean ignorantes, hay que ponerse a leer, hay que ponerse a hacer algo con su pinche vida, dejen de estar de huevones, pónganse a trabajar en serio honradamente, dejen de querer vivir chupándole sangre a otra gente, bola de nacos".

Y añadió: "Pueden ir a ching... a su repu... madr... todos ustedes que a mi no me deben nada, hagan el bien por ustedes mismos raza, arriba Sonora". Finalmente, Carín envió un mensaje a su amigo Espinoza Paz y se volvió a burlar del rumor sobre su presunto amorío con él: "A mi compa Espinoza le mando un saludo viejo, repórtese, tiene rato que no se reporta y esta relación así no va a funcionar compadre, fuerte abrazo machín mis respetos macizo".

Fuente: Tribuna