Dani Flow hunde a Ángela Aguilar y asegura que se tatuó por Cazzu; da su apoyo a la rapera

Comparta este artículo

Ciudad de México.- En las últimas semanas, Ángela Aguilar se las había arreglado para mantenerse fuera del foco público; sin embargo unas considerables declaraciones por parte de Dani Flow provocaron que la cantante de Mis amigas las flores estuviera de nuevo en el tema de conversación, ¿quieres enterarte de todos los detalles? Pues no te preocupes porque a continuación te contaremos todo al respecto.

Como muchos sabrán, la denominada ‘Princesa del Regional Mexicano’ no es del agrado de muchas personas dentro y fuera de la farándula, la razón de ello radica en su unión con Christian Nodal, con quien confirmó un amorío apenas unos días después de que el famoso terminó su romance con la rapera argentina Cazzu, quien unos meses antes de que explotara el escándalo había dado a luz a la pequeña Inti, fruto del amor de ambos.

Todo parece indicar que una de las estrellas que no soportaría del todo a Ángela Aguilar sería el cantante de reguetón, Dani Flow, quien anteriormente se manifestó en un video en el que la nieta menor de Flor Silvestre criticó a la música actual: “Las canciones de ahorita están muy mal, pero ese es mi punto de vista y todo es Dios”.

Dani Flow se lanza contra Ángela Aguilar por video en el que crítica la música actual

Créditos: Instagram @daniflowir

Ante esto, Dani no dudó en enviarle un mensaje a Cazzu, justo en la misma publicación: “Acéptame la colaboración. Cazzu colaboremos, soy tu fan, el tatuaje de mi mano me lo hice por ti”. Posteriormente, una usuaria del a red social comentó: “A la Ángela Aguilar le gustan como tú”, a lo que el reguetonero respondió que, en efecto, estaba buscando una novia, pero “no infierno”, señalando que para él sería una tortura estar con la cantante de Ahí donde me ven.

Dani Flow humilla a Ángela Aguilar y muestra su apoyo a Cazzu

Créditos: Instagram @daniflowir

Clic aquí para ver el video

Cabe señalar que esta no es la primera vez que Dani Flow expresa su descontento por algo relacionado con Ángela Aguilar, puesto anteriormente llegó a quejarse de que Christian Nodal, esposo de la intérprete de La Llorona, le habría estado coqueteando a sus parejas mediante de ‘likes’ en redes sociales: “Me estaba molestando el muchacho y yo quise responder con una serie de fotos en donde sale Ángela Aguilar y Cazzu, fue en respuesta a que estaba molestándome con likes (…) Pero no me gusta hacer escándalo de más.”, expresó en su momento el famoso.

Fuentes: Tribuna