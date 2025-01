De 'LEBEH' a 'LCDLF': Ema Pulido promete mucha polémica en el reality de Televisa al unirse

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La reconocida experta en baile, Ema Pulido, recientemente ha dejado a más de uno en shock, al afirmar a TV Notas que podría pasar de ser la 'Juez de Hierro' de Las Estrellas Bailan en Hoy, a ser una habitante firme y dura en La Casa de los Famosos México, señalando que ella se anima a unirse al reality de Televisa. La jurado del matutino declaró que aunque es calmada, promete mucha polémica por su carácter.

Este 2025 ya se ha confirmado que habrá una tercera temporada del reality show, pese al fuerte escándalo entre Gala Montes y Adrián Marcelo, y todo el hate a los exparticipantes. La primera valiente en afirmar que ella no teme a nada y si la invitan claro que entrará fue Pulido, quien señaló que como experiencia sería maravilloso y ver que tanto puede durar: "Sería divertido. Me encantaría porque sería una experiencia, uf, a lo mejor con gente que me cae muy mal o que me cae muy bien. Sería interesante saber cuánto duro: si dos horas o meses, no sé".

La maestra y experta en baile que siempre está en la polémica por sus rudas críticas a los participantes del reality del programa Hoy, en la que incluso se ha peleado con celebridades como Paola Durante y Toñita, destacó que ella es una mujer paciente que sí soportaría el encierro, pero no a la gente que es "cochina" y a la "porquería interna" de la gente: "Hay mucha gente que lo que busca es la fama y para tenerla no les importa matar o hacer lo que sea con tal de tener la fama, como que da flojera tratar con esa gente, pero también hay personas muy lindas, de las que puedes aprender y te pueden ayudar a mejora".

Pulido declara que ella no se considera una mujer villana, sino que en realidad es una persona que suele tomar las cosas con calma, hasta que ve cosas que no le gustan de verdad, afirmando que cuando se molesta es una mujer que no se deja de absolutamente nadie y no le tiene miedo a nada: "Según yo no soy una villana. Soy un bombón, pero me gustan las cosas derechas, naturales, la gente que es neta. Hay muchas cosas que me encantan. Si no las tengo, me pongo como fiera y soy tremenda".

Desde niña me ha pasado, me han hasta querido amenazar con una pistola. Estoy tan enojada que esa pistola se las hago a un lado y les grito y les torno, porque traigo la adrenalina muy fuerte. Tengo un carácter muy fuerte. Me molestan las injusticias, la falta de respeto, la falta de valores que estamos perdiendo. Eso sí, me puede hacer enojar mucho", aseguró.

Finalmente, Ema declaró que ella ha aprendido a través del baile a conocer a la gente, por lo que ella al ver a quien sea bailar sabe como es esa persona, pues el lenguaje corporal dice mucho de quien sea, ya sea que se esté consciente o no del mensaje que transmite con sus movimientos: "A la gente la conoces bailando. La conoces grueso, porque tienes un lenguaje cuando te mueves, cuando bailas, cuando miras, cuando todo. Es un lenguaje en el cual puedes saber cómo son".

Fuente: Tribuna del Yaqui