Emiliano Aguilar rompe el silencio sobre la boda de su hermana, Ángela: "¡Qué culer…!"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Emiliano Aguilar es el hijo mayor del cantante de Credo; sin embargo, por diversas situaciones, el famoso no ha podido tener una buena relación con su padre ni con su familia en general. Esta situación ha provocado una notable fractura que se hizo aún más evidente el pasado 24 de junio, día de la sorpresiva boda de Ángela Aguilar y Christian Nodal a la que el rapero no fue invitado, lo cual sí le habría afectado.

Como es bien sabido, la boda de los cantante del regional mexicano fue extremadamente hermética, por lo que solo contó con 50 invitados, de los cuales casi nadie pertenecía al medio de la farándula, a excepción de los propios Aguilar, Nodal y de Marc Anthony. La prensa no tuvo acceso a la ceremonia y lo poco que se sabe del evento son algunas fotografías y videos que han podido filtrarse con el pasar de los meses.

En un comienzo, la ausencia de Emiliano Aguilar se hizo notable, pero la gente ignoraba si el rapero no había acudido porque tenía algunos pendientes o si directamente no fue invitado a la boda. El propio artista urbano relató reaccionó a una fotografía de Ángela Aguilar en la que publicó las iniciales GPI (Gracias Por la Invitación), con lo que confirmó de manera indirecta que, en efecto, no fue requerido en la unión.

No fue sino hasta medio año después que Emiliano Aguilar brindó una entrevista para un podcast en el que rompió el silencio y relató cómo se enteró de la boda de la cantante de Mis amigas las flores: “Un día yo andaba acá por Instagram y digo ‘ah, caray, se casó mi hermana’. Me llegó de sorpresa, dije ‘¡Qué cule…!’ de que no me dijeron nada”, contó el cantante. El artista también aclaró que mucha gente consideraba que él estaba enterado de la boda, pero esto no fue así.

“Sí me agüité, porque realmente yo no sabía. Mucha raza piensa que yo sí sabía, pero no. Yo me enteré por Instagram”.

Emiliano Aguilar revela que sí se sintió afectado por no ser invitado a la boda de Ánglea

Créditos: Internet

Emiliano Aguilar aclaró que, probablemente no habría podido asistir a la fiesta, porque él tenía sus propios pendientes que atender; pero habría agradecido que se le tuviera en cuenta para este tipo de cosas: “Pon tú que no hubiera ido, pero al menos el detalle… no sé si me explicó”, contó el rapero. Cabe señalar que esta situación habría ayudado a fracturar aún más la relación entre Pepe y su hijo mayor.

Fuentes: Tribuna