¡Grandes noticias! Zayn Malik regresa a México con su tour 'Stairway To The Sky'

Ciudad de México. - El cantante británico Zayn Malik emocionó a sus fans mexicanos al confirmar que regresará al país para ofrecer un único concierto el próximo 27 de marzo. El evento se llevará a cabo en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México como parte de su gira mundial Stairway To The Sky.

En sus redes sociales, Zayn compartió las fechas clave para la adquisición de boletos:

Preventa VIP para ZAYN VIP Key: 28 de enero a las 11:00 AM.

Preventa para tarjetahabientes Banamex: 30 de enero a las 11:00 AM.

Venta general: 31 de enero a las 11:00 AM.

Aunque no se han confirmado presentaciones en otros estados de México, el Palacio de los Deportes será el escenario del tan esperado regreso del intérprete de Love Me Like This.

Hay que recordar que Zayn ya había insinuado esta sorpresa al invitar a sus seguidores, el pasado 25 de enero, a registrarse en su página oficial para recibir alertas sobre el tour. Ahora, el anuncio oficial ha desatado la emoción entre sus fanáticos, quienes esperaban ansiosamente su regreso.

Para quien no lo sepa, el tour Stairway To The Sky tiene un significado especial para Zayn Malik, quien recientemente rindió homenaje a su excompañero de One Direction, Liam Payne. Payne falleció trágicamente en octubre de 2024 tras caer desde un cuarto piso en un hotel de Argentina.

Durante el concierto inaugural de la gira en Leeds, Inglaterra, Zayn proyectó en las pantallas un emotivo mensaje: “Liam Payne 1993-2024. Te amo, hermano”, acompañado de la canción Stardust en su memoria. Malik también mantiene una fotografía junto a Liam en su cuenta de Instagram, como un recordatorio de los lazos que los unieron.

Además, en sus redes sociales, Zayn compartió su entusiasmo por volver a México, uno de los países donde su música ha sido más apreciada. Su concierto promete ser un evento inolvidable para los fans que han esperado años para verlo en vivo nuevamente.

Además, en sus redes sociales, Zayn compartió su entusiasmo por volver a México, uno de los países donde su música ha sido más apreciada. Su concierto promete ser un evento inolvidable para los fans que han esperado años para verlo en vivo nuevamente.

Con este regreso, Zayn Malik no solo trae su talento y carisma al escenario, sino también un mensaje de conexión y nostalgia que resonará entre sus seguidores.

