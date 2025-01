Murió dormido: Fallece actor de Televisa a los 27 años y filtran oscuro secreto de la herencia

Comparta este artículo

Ciudad de México.- En abril de 2023 Televisa y el mundo del espectáculo mexicano se enfrentó a una repentina pérdida debido a que murió el actor y cantante, Julián Figueroa, cuando apenas tenía 27 años de edad y había comenzado su carrera en las telenovelas. Aunque ya han pasado casi 2 años de su desafortunado fallecimiento, recientemente sacaron a la luz un fuerte secreto sobre el testamento del heredero de Joan Sebastian.

Esto ocurrió a raíz de que Maribel Guardia e Imelda Garza Tuñón comenzaron una batalla legal y mediática, después de la denuncia que interpuso la costarricense contra la viuda de su hijo con la finalidad de salvaguardar el bienestar de su nieto, José Julián. Algunas especulaciones aseguran que la actriz inició este proceso porque está próxima a resolverse la sucesión testamentaria de Joan Sebastian y, por ende, el menor recibirá una fuerte cantidad de dinero que le correspondía a su padre.

Al respecto, el abogado Cipriano Sotelo reveló detalles importantes en el programa Venga la Alegría: "Las diferencias que han tenido, la señora Maribel y la señora Imelda no afectan lo absoluto el trámite de la sucesión del señor Joan Sebastian. Desde que se abrió la sucesión de Julián, que se hizo en otro juzgado distinto a donde se lleva a cabo el caso del señor Joan Sebastian, ahí se designó como tutor del menor al señor Marco Chacón, él es el representante legal del niño", informó el litigante.

Asimismo, Sotelo confirmó que el único que tendrá acceso al dinero de José Julián será el propio niño cuando tenga la mayoría de edad: "La resolución donde se hizo válido el testamento que dejó Julián en favor de su hijo, José Julián, se establece que el niño debe tener una garantía para cursar estudios universitarios, o trabajar sobre un proyecto de vida, así que no va a poder nadie disponer de sus bienes, porque hay un fideicomiso que se va a encargar de darle la certeza", explicó el abogado.

Cuando él adquiera su mayoría de edad, él ya determinará qué hacer con sus bienes, pero nadie más, que él mismo, podrán definirlo cuando él adquiera su mayoría de edad", añadió.

Y sobre quién maneja ese fideicomiso, Cipriano Sotelo detalló: "Va a haber una institución que directamente el juez determine, de entrada, Marco Chacón es el representante legal por ser menor en el juicio; sin embargo, ya se va a determinar a futuro, quién sería el que maneje el fideicomiso en el litigio que nosotros llevamos nos se advierten esas circunstancias, porque lo único que se está determinando es, quienes son los herederos, y en todo caso, qué bienes cada uno de ellos les corresponde, en una distribución equitativa entre los nueve que son reconocidos”.

Finalmente, el abogado confesó que Julián Figueroa no incluyó a su esposa Imelda en el testamento. Sí, el hijo de Maribel no dejó ni una pensión para su viuda, por lo que todo será para su hijo: "No la incluye, el heredero universal es el niño, la señora por supuesto tiene participación por ser la mamá, pero no puede disponer de los bienes, en lo particular no tengo el conocimiento de cómo ella ha ido subsistiendo, pero sabemos a través de algunos medios que recibía un apoyo económico de la señora Maribel, pero en el testamento no se advierte esa circunstancia, la señora tiene, pues la representación del niño como albacea, pero el representante directo del niño es Marco Chacón", resaltó.

Julián Figueroa no heredó nada a su esposa, Imelda Garza Tuñón

Fuente: Tribuna