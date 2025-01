Paola Suárez exhibe resultados de su cirugía y redes estallan en burlas: "Parece jarrón"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La reconocida influencer, Paola Suárez, recientemente sorprendió a sus millones de fans al anunciar que pasaría por el quirófano para tener finalmente el cuerpo de sus sueños. Ahora, después de exhibir los resultados de su tan deseada cirugía estética, sus seguidores se dividieron opiniones en las que principalmente las redes sociales estallaron en burlas, afirmando que "parece un jarrón".

Paola, mayormente reconocida por ser una de las tres 'Pérdidas', a lo largo de sus años en el mundo del espectáculo ha llamado la atención por poco a poco ir cumpliendo diferentes sueños, como el comprarse su propia casa y una camioneta, que ha compartido en sus redes sociales, agradeciendo siempre a todos sus fans el apoyo para poder seguir creciendo. Y ahora, mediante su cuenta de Instagram ha compartido los resultados de otro sueño cumplido.

Y este fue realizarse una lipoescultura, para conseguir la conocida cinturita de avispa, o de la reconocida cantante y actriz, Thalía, quien incluso confesó que se quitó una costilla para verse tan delgada. En esta ocasión, Paola compartió un video que ya se ha viralizado en redes sociales como X, anteriormente conocido como Twitter, en el que modela su nueva figura con una faja, mostrando lo delgada que quedó.

Además de aparecer con una figura sumamente esbelta, la influencer también está al lado de Wendy Guevara, quien como es de costumbre con su usual sentido del humor hace ver a su amiga que quedó bien de la cirugía, haciendo que se luciera un poco mejor ante la cámara. Anteriormente, Paola ya se ha realizado otras cirugías para tener la figura de sus sueños, colocándose busto y retaguardia.

Como era de esperarse con esta clase de operaciones, en redes sociales se dividieron las opiniones entre aquellos que la apoyan y le aplauden el que siga sus metas aunque no a todos les parezca, y las burlas en las que señalan que se ve mal, que fue exagerada y la usual que siempre será un hombre: "Parece el jarro de la sala de mi tía", "¿Y la cara para cuando?", "Salía más barato un trasplante de cerebro", "Quedó más desforme", "Nunca podrá ser mujer, no importa cuánto se opere" y "No mana… no".

Fuente: Tribuna del Yaqui