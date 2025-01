"Se durmió al volante": 'Capi' Pérez y su esposa, a punto de morir en accidente de auto

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Recientemente el reconocido presentador, 'El Capi' Pérez, dejó a más de uno sorprendidos y sumamente preocupados, debido a que en un podcast confesó que estuvo a punto de morir, al lado de su esposa, Sandra Itzel Barro, en lo que habría sido un terrible accidente de auto. El también comediante se mostró molesto al relatar que el chófer que tenía "se durmió al volante" y si no lo despierta se matan.

Para nadie es secreto que el presentador de TV Azteca, antes de convertirse en padre era un hombre que disfrutaba de salir de fiesta y beber, muy a menudo en exceso, incluso él ha hablado abiertamente de momentos divertidos o de riesgo que ha pasado en una de esas ocasiones en las que se pone ebrio. Y ahora, hace poco declaró que en una de esas "noches de peda", junto a su esposa, pudo haber perdido la vida.

El presentador de Venga la Alegría confesó que hace muchos años, él y su esposa salieron de fiesta y cuando ya se había terminado, al estar ebrios decidieron no manejar por seguridad, así que pidieron por una aplicación un chófer que los pudiera llevar a su destino: "Nos subimos y para llegar a nuestro destino teníamos que usar el segundo piso. Íbamos bien calladitos porque cuando andas ped..., así andas".

Capi y su esposa Sandra Itzel. Internet

Pero, mientras que iban por ese puente, comenzó a notar como el carro se estaba yendo de lado de la nada, y al ver que sucedía vio que el conductor se estaba quedando dormido y tuvo que hablarle en más de una ocasión porque estuvo a punto de chocar contra el muro de contención: "De repente notamos que el taxista iba (yéndose de lado) como cuatro veces hasta que le dije: 'Ey, cabr... te estás durmiendo'. Casi choca en el muro".

Pérez señaló que lo peor de todo es que el hombre tuvo el descaro de una vez que llegaron a su hogar y se estaban bajando, lo detuvo para pedirle que se tomara una fotografía con él. y sin poder contener su enojo se negó rotundamente a tomársela, reclamándole lo sucedido: "Luego ya llegamos al domicilio y me dice 'Oye, 'Capi', me regalarías una foto', y le dijo 'No, vete a la... No te voy a dar ni una foto, casi nos matas tres veces'".

Fuente: Tribuna del Yaqui