Selena Gomez llora por redadas migratorias, pero ¿por qué le tiene tanto amor a México?

Comparta este artículo

Los Ángeles, California. - Selena Gómez, una de las artistas más influyentes en la música, el cine y la televisión, continúa utilizando su plataforma para abordar temas sociales que son cercanos a su corazón. Recientemente, la cantante y actriz se convirtió en tendencia tras compartir un emotivo mensaje en sus redes sociales, donde expresó su dolor y preocupación por las redadas migratorias que se están llevando a cabo en Estados Unidos. Estas acciones, que buscan expulsar a indocumentados, han conmocionado tanto a sus seguidores como a la comunidad latina en general, al tocar de cerca su herencia cultural y su identidad.

Pero ¿por qué la ha conmovido tanto?

Para quien no lo sepa, Selena Gómez nació el 22 de julio de 1992 en Grand Prairie, Texas, en el seno de una familia multicultural. Su padre, Ricardo Joel Gómez, emigró desde México a Estados Unidos en la década de 1970, lo que sin duda ha sido un pilar fundamental en la vida de la artista. Desde joven, Selena ha expresado con orgullo su herencia mexicana y ha destacado el valor de la familia, la tradición y la lucha por un futuro mejor, enseñanzas que recibió de su abuela.

Además, su nombre, Selena, es un homenaje a la legendaria cantante tejano-mexicana Selena Quintanilla, quien se convirtió en un emblema del orgullo para la comunidad mexicano-estadounidense. Esta influencia ha marcado no solo su identidad, sino también su compromiso con las causas sociales que afectan a la comunidad latina y a los inmigrantes.

El reciente mensaje que compartió Selena en sus redes sociales, donde aparece visiblemente emocionada, muestra su preocupación por los efectos de las redadas migratorias. En su publicación, la cantante escribió: "Sólo quiero decir que lo siento mucho. Toda mi gente está siendo atacada. Los niños no lo entiendo. Lo siento mucho. Ojalá pudiera hacer algo, pero no puedo. No sé qué hacer. Lo intentaré todo, lo prometo".

Este emotivo mensaje resonó entre sus seguidores, muchos de los cuales se unieron a ella en la lucha por los derechos de los inmigrantes y compartieron sus propias historias. Con su influencia global, Selena ha logrado visibilizar una problemática que afecta a millones de personas, mostrando una vez más su empatía y compromiso con la comunidad inmigrante.

Este no es el primer gesto de Selena en apoyo a los inmigrantes. En 2021, la cantante produjo la serie Living Undocumented para Netflix, un documental que da voz a las familias indocumentadas y a los desafíos que enfrentan a diario en Estados Unidos. Este proyecto fue una extensión de su constante trabajo por visibilizar a quienes suelen ser marginados y silenciados.

En su carrera musical, Selena también ha rendido homenaje a sus raíces mexicanas. En 2020, lanzó el sencillo De Una Vez, una canción en español que celebra el amor propio y la resiliencia. El video musical, filmado en México, está lleno de simbolismos culturales que representan la identidad mexicana y marcó el regreso de Selena a sus raíces, siendo bien recibido por su audiencia en América Latina.

A lo largo de los años, Selena Gómez ha demostrado que su voz no solo se escucha en sus canciones, sino también en su activismo social. Su capacidad para abordar temas complejos y personales, como la migración y la discriminación, ha consolidado su rol como una de las figuras más influyentes que utiliza su plataforma para promover el cambio. Con su reciente mensaje sobre las redadas migratorias, Selena reafirma su compromiso con la comunidad inmigrante y continúa luchando por un futuro mejor para todos.

Fuente: Tribuna Sonora / Agencia México