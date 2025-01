Solo tenía 21 años: Asesinan en tiroteo a hijo del rapero Project Pat en parque de Memphis

Comparta este artículo

Memphis, Estados Unidos.- Desgraciadamente, el rapero Project Pat se encuentra pasando por lo peor que le puede pasar a un padre: la muerte de su hijo de 21 años de edad. La página web del medio de comunicación TMZ, acaba revelar que el joven de nombre Patrick Houston Jr., mientras que daba un paseo fue asesinado en medio de un tiroteo y su cadáver fue encontrado en un parque de Memphis, Tennessee.

Al parecer, Houston Jr. estaba dando un paseo por el parque en la natal ciudad de su padre, cuyo nombre real es Patrick Houston, cuando se desató un tiroteo, en el que fue alcanzado por una bala que le arrebató la vida con tan solo 21 años de edad. Hasta el momento el reconocido rapero no se ha pronunciado a los terribles hechos, pero se espera que pronto salga a dar declaraciones al respecto de su pérdida.

La noticia se hizo pública este lunes 27 de enero, y se informó que el hijo del exintegrante de Three 6 Mafia, fue encontrado por las autoridades de Tennessee, en un parque que estaba ubicado en el área de Imogene Heights, en Memphis: "La policía que llegó al lugar poco después de la 1:15 pm. Halló a Houston Jr muerto en el lugar debido a una herida de bala". Hasta el momento se ha manejado como que Patrick caminaba por la zona, pues no hay pruebas que lo señalen como un implicado en el tiroteo.

Cabe mencionar que dicho tiroteo ocurrió en los primeros días de enero del 2025, pero no ha sido hasta este lunes 27 de enero que se ha hecho oficial que una de las víctimas fue el hijo del creador de temas como Ghetty green, debido a que no fue hasta el pasado sábado 25 de enero, cuando se realizaron los servicios funerarios del joven en la Stage Road en Memphis, Tennessee. Por ahora no se han dado detalles del siniestro.

Aunque hasta el momento, el rapero no ha salido a decir nada, en la red social X, anteriormente conocida como Twitter, sus fans ya han salido a darle el pésame por esta lamentable noticia, pidiendo que tanto él como su familia puedan encontrar algún consuelo para su pérdida: "Mantente fuerte, hermano. Tienes nuestras oraciones y nuestras más profundas condolencias" y "@projectpat Muchas oraciones para ti y tu familia. Sé que tomarás esta tragedia y la usarás para acercar a más personas a Dios".

