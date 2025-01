Tragedia en Televisa: Pepe Arévalo está grave en hospital tras infarto cerebral, confirma su hijo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- José Luis Arévalo, reconocido reportero y conductor de Televisa, compartió una triste noticia vía redes sociales ya que informó que su padre, el músico Pepe Arévalo, se encuentra grave de salud luego de que sufriera un infarto cerebral. Fue al medio día de este lunes 27 de enero cuando el reconocido exponente de la música tropical en México se enfrentó a esta delicada situación y ahora lucha por su vida en un hospital.

El corresponsal de guerra de Noticieros Televisa grabó un video para compartir todos los detalles del difícil panorama que enfrenta su papá: "Esta mañana, al mediodía, mi papá sufrió un infarto cerebral. Me ayudé con mi hermano menor, con Josué, y me llamó al mediodía para decirme que mi papá se había puesto mal y que había pedido una ambulancia". Según el periodista, el músico fue trasladado de emergencia a la clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social y actualmente permanece en terapia intensiva.

La ambulancia lo llevó a la clínica de Seguro Social, que se encuentra enfrente del Parque de los Venados, en Doctor Vértiz y Municipio Libre. Yo llegué un poquito después porque hoy mis compañeros de mi hijo Daniel, estábamos festejando la cumpleaños, fui al hospital y me recibió el doctor", dijo José Luis.

Posteriormente, Arévalo agradeció el esfuerzo del personal médico que atiende a su padre: "Quiero primero agradecer al seguro social porque se han portado extraordinariamente bien, de maravilla con nosotros. Quiero agradecérselos. Pasé y me recibió el doctor que lo está tratando y el pronóstico no es muy favorable". Lamentablemente, el diagnóstico para el músico no es nada alentador y es que según detalló el periodista, Pepe Arévalo fue intubado en un intento por estabilizar su estado.

Lo van a intubar para tratar de que con el oxígeno el cerebro haber si empieza a reaccionar y puede mejorar. Aparentemente quedó con la parte izquierda de su cuerpo paralizada y el tema del cerebro", explicó.

A pesar de la gravedad del momento, José Luis destacó la fortaleza que su padre le inculcó: Yo le decía a mis jefes aquí en Televisa ahorita, mi papá me regañaría si supiera que no trabajo. Me diría, oye, vete a trabajar y después nos vemos. Así fuimos, con esta familia que como ustedes bien saben, que algunos son artistas, hemos seguido trabajando a pesar de que pase alguna tragedia".

Finalmente, conmovido, expresó el peso emocional de la situación: "El gran león se está apagando y de eso hay que aceptarlo. Así es. Tenemos que ser fuertes y que venga lo que Dios disponga", dijo José Luis. Cabe resaltar que el hijo del músico también pidió respeto y comprensión ante este difícil escenario: "Mi papá está en el hospital, ahorita yo espero que se restablezca. Pero también hay que ser conscientes, hay que ser fuertes y saber que es un hombre mayor y que está muy delicado".

Pepe Arévalo tiene una destacada trayectoria en el ámbito musical. Durante décadas, lideró a su famosa agrupación Pepe Arévalo y sus Mulatos, quienes llevaron la música tropical mexicana a escenarios nacionales e internacionales. Canciones como La Boa y El Cumbanchero se convirtieron en clásicos que aún resuenan entre los amantes de este género.

