Vivan los novios: Pati Chapoy exhibe FOTO que confirma romance de Irina Baeva y Giovanni Medina

Ciudad de México.- Después de un amargo 2024, cuando se enfrentó a una dolorosa y mediática separación de Gabriel Soto, la actriz rusa Irina Baeva está comenzando el 2025 con el pie derecho y hasta dándose una nueva oportunidad en el amor. Resulta que durante la más reciente emisión del programa Ventaneando, la periodista Pati Chapoy exhibió una fotografía que confirmaría que ya tiene nuevo galán y se trata de Giovanni Medina.

Sí, la villana de novelas de Televisa ha vuelto a ser vinculada sentimentalmente con la expareja de Ninel Conde, con quien se le ha visto muy cercana en los últimos meses. En esta ocasión fuentes del programa Ventaneando captaron a ambos en un centro nocturno de la Ciudad de México y según Pati, estuvieron bastante cercanos y cariñosos. En las imágenes, compartidas este lunes, Baeva y Medina aparecen conversando de manera cercana, lo que llevó a los conductores del programa a sugerir que su relación podría ir más allá de una simple amistad.

Estás son unas fotografías que fueron tomadas en un evento", dijo Pati ante las cámaras de TV Azteca.

A su vez, el periodista Ricardo Manjarrez añadió que Baeva y el abogado estuvieron juntos "en un antro, en un lugar nocturno, en la Ciudad de México. Y todo parece indicar, pues que, si hay una buena relación ambos, porque pues uno no sale de fiesta con quien no se lleva, ¿no?". Mientras seguían emitiendo las fotografías, Chapoy señaló: "Ella estuvo un poco cariñosa, digamos".

Irina Baeva y Giovanni estuvieron juntos en un antro

Sin embargo, Ricardo recordó que en una reciente entrevista la exesposa de Gabriel Soto negó este romance: "Sí, se les ve muy cercanos. Ahora, yo recuerdo que yo entrevisté a Irina en el aeropuerto, y le pregunté sobre Giovanni, y decía que no, que solamente amigos". Finalmente, Pati Chapoy puntualizó que estas imágenes tienen apenas unos días: "Pues esto fue el fin de semana, eh".

Por ello, su reportero respondió: "Ahora, a lo mejor se han seguido tratando y pues ya empiezan a hacer una que otra cosilla (…) a nadie le hacen daño, están solteros". Y antes de pasar a otro tema, Pedro Sola ironizó sobre cómo finalizó el romance de Irina y Gabriel, por lo que le pidió a la actriz no hacer lo mismo: "La pareja es bonita, ¡ah!, pues felicidades, ojalá y se casen… no, no se casen, luego ya saben cómo termina".

Como se recordará, desde hace algunos meses se ha especulado que Irina y Giovanni sostienen un noviazgo, pues en noviembre de 2024 se difundieron unos videos de la pareja juntos en Las Vegas. Nevada; no obstante, la rusa negó su cercanía romántica con el empresario, pero aseguró que entre ellos solo había una linda amistad.

Irina ya había sido vista con Giovanni Medina en Las Vegas/ Chisme No Like

