"Viví una mentira": 'La Bebeshita' revela cómo se enteró que salía con un hombre casado

Ciudad de México.- Tristemente, La Bebeshita acaba de confesar que fue víctima del amor, pues tras meses saliendo con un famoso cantante, se enteró que era un hombre casado, confesando para la revista TV Notas el doloroso momento en el que supo que estaba viviendo "una mentira". La famosa exparticipante de MasterChef Celebrity, dejó en claro que ella jamás saldría con un hombre ocupado, pero se cegó por sus sentimientos.

La reconocida estrella de realitys, acaba de lanzar un nuevo tema titulado Como Antes, por lo que en TV Notas la contactaron para una entrevista sobre esta canción. Su inspiración dejó a más de uno en shock, debido a que señaló que fue su manera de sacar de su sistema porque pasó por un momento muy impactante en su vida que le dolió: "Escribí esta canción con mi equipo de compositores. Quise plasmar algo que me pasó recientemente. Tenía que sacarlo de alguna manera. Necesitaba expresar mis sentimientos".

La expresentadora de Venga la Alegría: Fin de Semana, reveló que tristemente tuvo romance con un famoso que resultó que solo la ilusionó a base de mentiras, pues él le habló muy bonito y confió en su palabra que estaba en proceso de divorcio, pero que ya no vivía con ella: "Es integrante de un grupo musical muy conocido. Por el momento prefiero no decir quién es. Lo conocí hace 8 meses en una fiesta. Me pidió mi número y días después me invitó a cenar. Me dijo que ya no vivía con su mujer y confié en él. Salimos 6 meses".

Daniela Alexis, nombre real de La Bebeshita, destacó que quedó como payaso, porque en verdad confío ciegamente en que siendo alguien famoso no mentiría de esa manera, agregando que no era lo que quería ella. Mencionó que ella notó que era la amante cuando el cantante compartió cosas al lado de su esposa, justo después de una pelea: "Hace casi 2 meses nos peleamos y él subió historias en Instagram con su esposa. Entonces me dije: '¿No que ya había terminado con ella?'. Por redes me enteré de que seguían juntos. Durante todo el tiempo en que anduvimos nunca había subido nada a su lado".

La verdad sí me dio mucha tristeza. Tuve un bajón porque ya me había pedido que fuera su novia formalmente. En sus conciertos me ponía en las primeras filas y siempre me señalaba. Me hacía la forma de corazoncito. Siempre se portó muy bien. Resultó que yo era ‘la otra’ y no lo sabía. Nunca había salido con un hombre casado", agregó.

Finalmente, la exhabitante de La Casa de los Famosos, de Telemundo, señaló que no quiere hablar con la esposa para no destruir una familia, por lo que tampoco está interesada en revelar la identidad del famoso cantante del que habla, pues afirma que su esposa no tiene la culpa de lo que él hizo: "Ella no tiene la culpa de nada. Con él no me interesa tener contacto. Yo creo que no se va a separar. Hubiera preferido que fuera sincero y que, si quería tenerme como su amante, me lo dijera. Que me diera dinero por serlo. No me daba nada".

