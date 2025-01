Acabó en la cárcel: Tras debut en Televisa, conductora deja 'Hoy' y pide trabajo en TV Azteca

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una querida conductora e influencer, quien el pasado 2023 hizo su debut en Televisa y obtuvo gran éxito, dejó sin palabras a todos sus seguidores debido a que este lunes 27 de enero dio un duro golpe al programa Hoy al reaparecer en el programa Venga la Alegría pidiendo una oportunidad laboral dentro de TV Azteca. Se trata de la joven Daniela Parra, quien ha vivido sus últimos años en la cárcel y juzgados a raíz de la detención de su padre, Héctor Parra.

Como se recordará, el intérprete de novelas fue aprehendido en 2021 luego de que su hija menor Alexa Hoffman lo denunciara por haber abusado de ella cuando era una niña. En medio del dolor y preocupación por la situación de su padre, Dani se convirtió en una estrella de la empresa de San Ángel al ser invitada a participar en Las Estrellas Bailan en Hoy. Debido al gran cariño que el público sintió por ella y su buen desempeño, se llevó el primer lugar del reality junto a Rafa Nieves.

Sin embargo, la también mujer emprendedora ahora ha decidido dejar atrás el Canal de Las Estrellas sumándose a la empresa del Ajusco. Este lunes 27 de enero, en entrevista con el programa VLA, Daniela se dijo agradecida de que varios de sus seguidores la estén apoyando y pidiendo que la consideren ser parte de MasterChef Celebrity, situación que para ella es un sueño: "Ya en todos mis en vivos hasta tienen un hashtag que es 'Dani Parra para MasterChef', entonces yo creo que chicle y pega".

Parra además aseguró que se ha estado preparando para ser una digna competidora: "Si no es en este la que sigue, pero la verdad es que es mi sueño estar en MasterChef, y no se crean, también estoy trabajando para cumplirlo, también quiero hacer más recetas, quiero que me vean en acción porque la verdad que soy buena cocinera". Por otra parte, la joven rompió el silencio en torno a las recientes declaraciones de su hermana Alexa, quienconfesó que tiene temor de ver su padre en libertad.

Cada día la desconocemos más, y muy triste, de hecho, la palabra que usaría es triste, mi papá también está triste porque sí la vio, y vio como aún, aunque ella diga que ya siempre ha sido mayor de edad y que ahora va a cumplir 23, y que ya puede, y que la verdad es que no se ve convencida de lo que está haciendo, no se ve convencida, no se ve satisfecha", dijo Daniela.

Asimismo, la hija mayor de Héctor externó su asombro al enterarse de que Sergio Mayer continúa brindado su postura sobre este caso, luego de que exGaribaldi señaló que la reducción de la condena del actor no significaba que fuera inocente. "No me merece ninguna opinión, no sé por qué le siguen preguntando a él, pero, pues lo único que queda claro de cada vez que habla es que tiene las manos bien metidotas en esto, porque no tendría no por qué hablar", declaró.

Fuente: Tribuna