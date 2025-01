Alicia Machado en el ojo del huracán tras criticar a Selena Gómez por su emotivo video

Los Ángeles, California. - Alicia Machado, ex Miss Universo y figura mediática venezolana, ha desatado una tormenta de críticas tras sus comentarios despectivos hacia Selena Gómez, quien recientemente compartió un video en redes sociales expresando su tristeza por las deportaciones de inmigrantes mexicanos en Estados Unidos.

Y es que para quien no lo sepa, en el emotivo video, Selena Gómez, entre lágrimas, expresó:

Toda mi gente está siendo atacada, los niños. No lo entiendo. Lo siento mucho, desearía poder hacer algo, pero no puedo. No sé qué hacer. Haré todo lo que pueda, lo prometo".