Cristian Castro y Mariela Sánchez: rumbo al altar en 2025 tras superar un año de altibajos

Ciudad de México. - El cantante mexicano Cristian Castro parece haber encontrado la estabilidad en su vida personal junto a la empresaria argentina Mariela Sánchez. Después de un 2024 lleno de altibajos, con dos separaciones que acapararon titulares, la pareja ha dejado atrás sus diferencias y ahora se prepara para dar el siguiente gran paso: su boda.

Según una fuente cercana al cantante, los últimos meses han sido clave para la reconciliación de Cristian y Mariela. En entrevista con TVNotas, una amiga del intérprete de Azul reveló: “Parecía que la situación no tenía arreglo, pero el amor que se tienen es tan grande que en agosto pasado volvieron y ahora están más unidos que nunca. Hace poco se fueron de vacaciones a Suiza, y su relación se nota más fuerte y romántica que antes”.

Esta nueva etapa en su relación los ha llevado a planificar su enlace matrimonial. “Cristian le propuso matrimonio y Mariela aceptó sin dudarlo. Ya están preparando los detalles, aunque aún no tienen una fecha definida”, añadió la fuente.

Hay que señalar que uno de los puntos en discusión es el lugar donde se llevará a cabo la boda. La pareja baraja varias opciones, entre ellas, México y Argentina. Cristian habría sugerido realizar una misa en la Basílica de Guadalupe, un lugar de gran significado para él, mientras que Mariela prefiere celebrar en su tierra natal, rodeada de familiares y amigos.

La decisión aún no está tomada, pero están considerando ambos lugares. Cristian tiene muchos amigos en Argentina, y además le encanta el país, mientras que Mariela quiere que su familia esté presente en un momento tan importante”, explicó la fuente.

Un detalle interesante es cómo ha evolucionado la relación entre Mariela y Verónica Castro, madre del cantante. Aunque inicialmente existieron tensiones entre ellas debido a unos audios polémicos en los que Mariela habló mal de Cristian, todo parece haberse resuelto.

Verónica no estaba contenta con la relación, pero en noviembre pasado pasaron unos días juntos de vacaciones y lograron reconciliarse. Ahora parece que Verónica ha aceptado el amor que Mariela tiene por Cristian, aunque todavía no se sabe si está enterada de la boda. Ella siempre le ha pedido a Cristian que no se case de nuevo, pero al final él toma sus decisiones”, compartió la amiga.