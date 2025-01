Dejó a Clara Chía: Gerard Piqué se muda a Miami por Shakira y sus hijos: "Se fue solo"

Comparta este artículo

Miami, Florida.- El exfutbolista y empresario de origen español, Gerard Piqué, tomó una importante decisión por el bienestar de sus hijos Milan y Sasha, fruto de su relación con Shakira, pues optó por mudarse a Miami, Florida, en Estados Unidos, para cuidar de los dos menores, mientras la querida cantante colombiana cumple con su gira de conciertos. Según informes dejó a Clara Chía atrás en su natal España, pues "se fue solo".

De acuerdo con Vanitatis, el exjugador del Club Barça y fundador de las Kings y Queens League alquiló un apartamento en Miami, Florida, por unos meses, para vivir junto a sus retoños, a escasos días del inicio de la gira mundial que lleva planeando meses, Las Mujeres Ya No Lloran Worlds Tour, dado que la intención del español es cuidar de sus hijos mientras que su famosa ex cumple con sus presentaciones a nivel internacional.

"Piqué se ha mudado solo": puntualizó el medio antes citado, revelando que Gerard lleva poco tiempo viviendo en dicha ciudad estadounidense, aunque destacó que la idea de vivir en ese sitio era algo que ya le rondaba la cabeza "desde hace tiempo". El informe surge a prácticamente una semana de que la intérprete de La Bicicleta se mudara a México con la intensión de dedicarse en cuerpo y alma a preparar los últimos detalles de sus espectáculos, que darán inició próximo 11 de febrero en el Estadio Nilton Santos de Río de Janeiro, Brasil.

A pesar de que la decisión del exdeportista ha sido aplaudida por los internautas, al darse a conocer que Gerard se mudó solo, dejó abierta la interrogante sobre su relación con Clara Chía Martí, su pareja desde que terminó con Shakira y quien no se menciona en la mudanza. No obstante, la fuente aseguró que el acuerdo al que habrían llegado ambas celebridades sobre sus vástagos no significaría que la expareja ya sanó sus heridas del pasado: "La relación no es buena", subraya el portal.

Aunque la creadora de Monotonía y Piqué siguen caminos separados desde su ruptura en 2022, la noticia llega en una semana clave para ambos, ya que el próximo 2 de febrero celebrarán sus respectivos aniversarios de vida, ella cumplirá 48 y él 38 años. Ya instalado en Estados Unidos, es como Gerard se alistaría a atacar sus múltiples proyectos con las mencionadas Kings y Queens League, que incluyen su expansión a Latinoamérica, incluyendo Colombia, donde Piqué se ha aliado de Maluma, curiosamente otro amigo y colaborador de Shakira.

