En llanto, maestra de Imelda Tuñón da trágica noticia de nuera de Maribel Guardia en 'VLA'

Ciudad de México.- A través de una entrevista en exclusiva para Venga la Alegría, la mujer que prepara profesionalmente a Imelda Garza Tuñón para sus obras, decidió romper el silencio ante la polémica batalla legal con la querida actriz, Maribel Guardia. Sin poder evitarlo, la maestra de canto rompió en llanto y suplicó que se tienten el corazón con la joven, dando una muy trágica noticia sobre esto que enfrentan.

Casi una semana ha pasado desde que oficialmente se rompió la relación familiar entre la madre y la viuda de Julián Figueroa, y al parecer, la situación se está volviendo más crítica para la joven de solo 27 años de edad, debido a que se dice que estaría perdiendo la fuerza por todo lo que vive. La actriz de Televisa demandó a Imelda por la custodia de su hijo, acusándola de adicción al alcohol, a las drogas, de comportamientos inapropiados frente al menor y abandonarlo por días.

Ante esto, Alba Delhumeau, la profesora de canto de la exparticipante de Quiero Cantar, decidió darle una entrevista a Venga la Alegría para hacer ver lo devastador que está siendo este proceso para la joven, pidiendo que la consideren más, ya que perdió al amor de su vida y apenas está queriendo rehacer su vida, y que ahora su único consuelo es su pequeño, por lo que el atravesar por esta clase de acusaciones y que le quiten al niño es algo que la está derrumbando.

La maestra, resistiendo las lágrimas y la voz cortada por el llanto, señaló que no está de parte de nadie y solo espera que las cosas se calmen por el bien de José Julián Figueroa, al cual afirma que conoce pues usualmente iba con su madre a sus clases de canto. Delhumeau señaló al matutino de TV Azteca que esto también daña a Maribel: "Que la dejen vivir su proceso, perdió a su esposo, tiene a su hijo, yo creo también que la señora Maribel la está pasando mal, es un niño, tanto juicio, ¿por qué los están confrontando como familia?".

Finalmente, la experta en canto declaró que Imelda ha tenido un cambio muy drástico y preocupante en los últimos días, pues mientras que en la obra Princesas llegaba antes que nadie y siempre con gran ánimo, ahora con La Rueda de la Fortuna es lo contrario y no tiene ánimos de casi nada: "Había momentos en que no se presentaba a los montajes porque ella decía que no se sentía bien, que estaba muy cansada, y de repente no llegaba a algún ensayo, a diferencias de Princesas, que era la primera en llegar, ahí yo la vi bien; en La Rueda de la Fortuna la vi desmejorada".

Fuente: Tribuna del Yaqui