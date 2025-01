Galilea Montijo se le declara a Andrea Legarreta en 'Hoy': "Para que se te quiten las ganas"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Durante la mañana de este martes 28 de enero el público de Televisa quedó en shock luego de que Galilea Montijo volviera a confesar abiertamente su deseo de tener algo más que una amistad con su compañera Andrea Legarreta. Sí, la conductora tapatía reforzó los rumores de un futuro romance entre ambas, ya que volvió a expresar que ve muy bonita a la exesposa de Erik Rubín, durante la transmisión en vivo del programa Hoy.

En una de las secciones del matutino de Televisa de este martes, el elenco habló sobre los recientes rumores de que Carín León y Espinoza Paz podrían ser pareja; por ello, Andy y Montijo retomaron el tema de las veces que han sido vinculadas amorosamente, aunque fue precisamente Legarreta la que decidió poner fin a este 'shippeo' de una forma muy peculiar, pues reveló que sufre una enfermedad que le imposibilita estar con su compañera.

Mira, mana, anoche me levanté, perdí la cuenta de veces que me levanté de la infección estomacal que tengo", expresó Andrea.

Por su parte, Galilea contestó: "¿Por lo que te dije?", a lo que Legarreta respondió: "Para que se te quiten las ganas". Mientras la madre de Mía y Nina Rubín aclaraba su cercanía con Montijo, también subrayó que lo de su enfermedad estomacal es real: "Si me ven que me echo a correr, no es por Gali, no es por ningún pleito con nadie, es porque de verdad, está muy peligroso (el virus)".

Finalmente, Galilea tomó el asunto con seriedad y puntualizó que este mal a aquejado a varias personas: "Pero es cierto, que hay infecciones virales y te ataca el estómago", información que Andy corroboró: "Es época de infecciones virales, estomacales... no, tremendo". Y ante las peticiones de Gali por ser algo más que amigas, Andrea cerró el tema diciendo: "Ya cuando me mejore, te digo".

Debido a que el padecimiento de Andrea no es delicado, en la cuenta oficial de TikTok del programa, colocaron un clip con la canción Primera Cita, de Carin León, de fondo, con el siguiente mensaje: "Cuando confirmen nos hacemos los sorprendidos... Amamos". El público del matutino quedó sorprendido con la posibilidad de un romance entre las famosas y no han dejado de escribir mensaje en las redes sociales de Hoy.

Fuente: Tribuna y YouTube Programa Hoy