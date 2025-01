Maribel Guardia encerraría a Imelda Garza Tuñón, afirman que está aterrada de la actriz

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Todo parece indicar que Maribel Guardia sí tendría un plan muy bien ejecutado en contra de su nuera, Imelda Garza Tuñón, para quedarse con su nieto, pues una supuesta amiga de la familia asegura que buscaría encerrarla por una larga temporada en un centro especializado. Aparentemente la exintegrante de Venga la Alegría no querría ni salir de su nuevo hogar por "está aterrada" de su suegra.

Tras casi una semana que se desatara la guerra legal entre la madre y la viuda de Julián Figueroa, las cosas parecen ponerse cada vez peor, debido a que recientemente una supuesta amistad de la familia ha revelado un turbio secreto de este proceso. Según TV Notas, la amiga de la Imelda y Maribel, alega que Imelda y sus padres temen de Guardia y Marco Chacón, y creen que planearían algo terrible en su contra: "Sus padres le han pedido que no salga sola a la calle, que se resguarde en su departamento y no exponga a nadie la dirección donde vive".

Al parecer, la actriz de Televisa estaría buscando conseguir que las autoridades encierren en un centro psiquiátrico para conseguir la custodia de José Julián Figueroa, usando a su favor antiguas declaraciones de Garza Tuñón en las que habla de su trastorno mental por el que es medicada desde hace más de 10 años: "Se estaría valiendo del trastorno que padece Ime, bipolaridad paranoide, y de la acusación de su supuesto consumo de drogas, para sugerirle a la autoridad que la ingresen en un centro de rehabilitación o en un psiquiátrico, para quedarse con la guardia y custodia de su pequeño".

Pero, la fuente anónima declara que no cree a la actriz de Corona de Lágrimas y a Chacón capaces de atentar de esa manera en contra de su nuera, pues le tiene mucho cariño y en realidad Maribel sí buscaría que obtenga la ayuda necesaria para estar sana por el bien del menor, destacando que entiende el terror de Imelda, pero que Guardia no es así, aunque ahora ella no lo ve así y nada lo convence de lo contrario: "Recuerda que Ime declaró a la prensa que creía que Maribel era capaz de todo y que era mala. En estos momentos no puedes sacarle esa idea de la cabeza. Además, piensa que, como Maribel es famosa, supuestamente podría influir en las decisiones de las autoridades. Yo no lo creo".

De la misma manera, afirma que Imelda no es una mala mujer y aunque tiene sus errores, ella adora a su hijo y el menor a ella, pero que debe de aceptar las pruebas y lo que digan las autoridades, porque al final del día, todo se hace por el bien del nieto de Joan Sebastian: "Si se demuestra que Maribel tiene la razón, Ime tendrá que acatar con responsabilidad lo que las autoridades decidan. Para ella sería una oportunidad de aceptar sus errores y cambiar, por el bien de ella y de su hijo, para poder recuperarlo. Ime no es una chica mala, en verdad".

Finalmente, declaró que Maribel hizo mal en acecharla juntando toda evidencia en su contra para sacarla en un momento como este, mientras que Imelda hizo mal en quedarse en casa de la actriz de Lagunilla, Mi Barrio, aun cuando sus padres le pedían que se saliera: "Imelda no debió quedarse a vivir en casa de su suegra después del fallecimiento de Julián. Y Maribel no debió de solaparla tanto y permitirle actitudes que después ya no eran controlables, y que soportó por mucho tiempo, con tal de no separarse de su nieto".

Fuente: Tribuna del Yaqui