Megan Fox y Machine Gun Kelly no se hablan a pocas semanas del nacimiento de su bebé

Los Ángeles, California. - La relación entre Megan Fox, de 38 años, y Machine Gun Kelly, de 34, parece haber llegado a un punto de ruptura definitivo. Según fuentes cercanas a la pareja, los dos "no se hablan" mientras se preparan para la llegada de su bebé, cuyo nacimiento está programado para marzo.

Fox y MGK anunciaron su embarazo en noviembre, pero poco después se separaron, supuestamente debido a mensajes comprometedores que Fox encontró en el teléfono del músico. Una fuente reveló a TMZ que la actriz sospechaba de él desde su viaje de Acción de Gracias y decidió revisar su celular, lo que marcó el fin de su relación.

Hay que señalar que el círculo íntimo de Fox apoya la decisión de distanciarse de MGK, calificando su ruptura como un paso en la dirección correcta. “Finalmente entró en razón al excluirlo de su vida”, dijo una fuente cercana.

A lo largo de su relación, Fox enfrentó problemas de confianza con MGK, cuyo comportamiento anterior ya había generado tensiones. Sin embargo, la actriz de Transformers estaba dispuesta a dejar atrás esas dudas para construir una familia juntos. Ahora, fuentes afirman que el nivel de participación de MGK en la vida del bebé es incierto.

Para quien no lo sepa, la pareja comenzó su romance en 2020 tras conocerse en el set de Midnight in the Switchgrass. Se comprometieron en 2022 en una ceremonia íntima que incluyó un intercambio de sangre, pero desde entonces su relación ha estado marcada por crisis y reconciliaciones.

En marzo pasado, Megan confirmó en el podcast Call Her Daddy que habían terminado su compromiso, señalando que su vínculo es profundo pero complejo. “Siempre habrá una conexión con él, pase lo que pase”, dijo, aunque evitó dar detalles sobre el estado actual de su relación.

Fox compartió la noticia de su embarazo en noviembre con una foto que mostraba su creciente pancita y una prueba de embarazo positiva. En ese momento, MGK se mostró entusiasmado, declarando: “Estoy a punto de ser papá de nuevo”. Sin embargo, su relación se deterioró rápidamente tras la revelación.

La actriz, quien ya es madre de tres hijos con su exesposo Brian Austin Green, ha sido abierta sobre las dificultades emocionales que enfrentó en embarazos anteriores, incluyendo un aborto espontáneo que inspiró un poema en su libro Pretty Boys Are Poisonous.

Con la fecha de parto cada vez más cerca, Fox y MGK enfrentan un panorama incierto tanto en su relación como en la crianza de su futuro hijo. Mientras que la actriz parece enfocada en dejar atrás el drama, la relación entre ambos se mantiene tensa, sin señales claras de reconciliación o una solución amistosa para el bienestar del bebé.

El público seguirá de cerca esta complicada historia, que pone en el centro del escenario los retos de las relaciones públicas y personales bajo la presión del escrutinio mediático.

Fuente: Tribuna