Pepillo Origel estremece a Televisa al decir que conoce al ángel de la muerte; así responden

Ciudad de México.- El reconocido periodista de espectáculos, Pepillo Origel, recientemente acaba de dejar a más de uno impactado, pues al aire de su programa logró estremecer a Televisa, debido a que no tuvo reparo alguno al afirmar que conoce al ángel de la muerte y señaló que su identidad era la del productor musical, Iván Cochegrus, el cual no tuvo reparos al momento de responder contundentemente.

Pepillo es conocido por su manera poco sutil de decir las cosas, lo cual lo ha llevado a tener innumerables problemas. En esta ocasión, el presentador junto a Martha Figueroa, volvieron a burlarse del productor musical antes mencionado, contra el cual Martha externó: "Oye, ese es como el 'ángel de la muerte', ¿no? El día que murió Dulce ya andaban ahí dando declaraciones de: 'Es que a mí me contó', 'A mí me dijo'". Origel estuvo de acuerdo con ella en decir que era el ángel de la muerte, señalando que además de todo, él les lleva su última comida a las artistas que poco después fallecen

Como era de esperarse, Iván dio una respuesta contundente a los presentadores de Con Permiso, destacando que los insultos en su contra serían tomados para poder crear arte, como una obra de teatro, destacando que es más listo que todos ellos, así que no se molestaba: "Es un buen título para una obra de teatro. Todo lo que digan de mí lo convertiré en arte y cultura, porque soy inteligente. Me han agarrado mucha tirria y coraje. Llamarme así es muy fuerte. No considero que ‘Pepillo’ esté muy bien mentalmente".

Pepillo y Martha dicen que el ángel de la muerte es Iván Cochegrus. Internet

De la misma manera, el gran amigo de Silvia Pinal, destacó que él solo se ríe de las actitudes tan infantiles que han tenido los dos presentadores, pues dicen y hacen cosas acomodando todo a como le convienen, tratando de provocar una reacción negativa de su parte, pero que no lo conseguirán: "Todo lo acomodan a su conveniencia. Lo hacen para que me enoje o me afecte, pero solo me da risa. Se comportan como los niños chiquitos que hacen berrinche cuando les quitas una paleta".

Finalmente, destacó que ambos han estado en su contra desde hace mucho tiempo, pero que en vez de las burlas, Pepillo debería de comenzar a buscar la manera de salvarse de la demanda que tiene en su contra, que no se preocupe por él, sino porque aún viola las medidas cautelares: "Él está contra mí, pero lo que le debería preocupar es la demanda que ya está en los juzgados. Quien ríe al último ¡ríe mejor! Espero esas mieles cuando él tenga que responder".

Qué bueno que me tienen miedo y precaución. Precaución por la demanda que hay y miedo por si les doy un platillo y que les caiga la mala suerte, ¿verdad?. Tiene medidas cautelares y las sigue violando. Cada vez que lo hace es acreedor de un delito. De ahí deriva el daño moral. No soy tonto de nadie", concluyó con respecto a que se sigan burlando de él.

