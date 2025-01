¿Quiénes son la esposa y la hija de Karla Sofía Gascón, la actriz de 'Emilia Pérez'?

Comparta este artículo

Ciudad de México.- No importa si te gustó o no, Emilia Pérez es una de esas películas que es difícil ignorar debido a toda la polémica que causó tras su estreno. Y es que, para la mayoría de los mexicanos esta cinta abordó distintos temas que son de suma importancia, aunque lo habría hecho desde una perspectiva errónea, puesto no habría tratado de forma superficial problemáticas como la desaparición forzada, el narcotráfico y la transición de género, solo por mencionar algunas cosas.

Más allá de ello, las actrices que participaron en la cinta llamaron poderosamente la atención, en especial Karla Sofía Gascón, quien es reconocida por su larga trayectoria en la industria de la farándula como es el caso de Rebelde (2022), Nosotros los Nobles o MasterChef Celebrity (también del 2022), entre otras cosas. Como es bien sabido, la histrionista cuenta con una familia que, tras su nominación al Oscar, mucha gente quiere conocer y a continuación te hablaremos un poco de ellas.

Marisa Gutiérrez es la esposa de Karla Sofía Gascón

Créditos: Internet

Cuando Karla aún era nombrada por el público en general como Carlos Gascón, comenzó un romance con quien sería la mujer de su vida, misma que la apoyó en todo el proceso de su transición de género, se trata de Marisa Gutiérrez, a quien conoció en un pequeño municipio a las afueras de Madrid, más precisamente en Alcobendas, cuando ambos tenían 19 años. Lo que los llevó a desarrollar una relación profunda, aunque no fue precisamente fácil.

Y es que, en el año 2009, ambos tuvieron que separarse debido a que Karla (entonces Carlos) se mudó a México para continuar con su carrera como actor, lo que lo llevó a tener otra relación; sin embargo, las cosas no funcionaron con esta nueva persona, lo que lo llevó a volver con Marisela, de quien no se sabe prácticamente nada, puesto disfruta de tener una vida lejos del ojo público, aunque se sabe que se trató de alguien clave para apoyar a Gascón en su transición de género.

Victoria Helena es la hija de Karla Sofía Gascón

Créditos: Internet

Por otro lado, se encuentra Victoria Elena, la hija de Karla, de ella tampoco se sabe mucho, más allá de que se trata de una adolescente de 13 años, quien aceptó rápidamente la transición de Carlos a Karla. Pocas veces, la histrionista ha hablado mucho de su hija, aunque lo que llegó a mencionar para el podcast A solas con Vicky Martín Berrocal, que su descendiente es “inteligente, estudiosa y maravillosa”.

Y tú, ¿ya conocías a la familia de Karla Sofía Gascón?

Fuentes: Tribuna