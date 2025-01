Sam Parker pide deportación de Selena Gomez; así le responde al senador de Donald Trump

Comparta este artículo

Estados Unidos.- Después de que el postulante para senador en Estados Unidos, Sam Parker, reaccionara a los videos de la reconocida Selena Gomez, mientras que llora devastada por las deportaciones de mexicanos, a los que llamó "mi gente", y pidiera su deportación, la querida actriz ha decidido no quedarse callada y le respondió contundentemente al senador bajo las ordenes del actual presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

En un reciente giro de los acontecimientos, la intérprete de Look At Her Now se ha visto envuelta en una polémica tras la publicación de un video en sus redes sociales, donde aparece llorando por la reciente ola de deportaciones de inmigrantes mexicanos en Estados Unidos. Este video, que rápidamente se volvió viral, ha generado una respuesta contundente del candidato al Senado, Sam Parker, quien sugirió que Gómez debería ser deportada.

El video de la actriz de Only Murder In The Building, publicado el 27 de enero, muestra a la artista visiblemente afectada mientras expresa su angustia por las deportaciones masivas impulsadas por el presidente Donald Trump, entre lágrimas: "Toda mi gente está siendo atacada, los niños. No lo entiendo. Lo siento mucho, desearía poder hacer algo, pero no puedo. No sé qué hacer. Haré todo lo que pueda, lo prometo".

La reacción de Sam Parker no se hizo esperar. A través de sus redes sociales, el candidato al Senado por el estado de Utah arremetió contra Gómez, sugiriendo que ella también debería ser deportada debido a su ascendencia mexicana: "Selena Gómez eligió a los ilegales en lugar de a Estados Unidos porque es descendiente de tercera generación de inmigrantes ilegales mexicanos que recibieron la ciudadanía en la amnistía de 1987. Tiene una actitud de derecho hacia Estados Unidos, como sus abuelos ilegales. ¿Quizás Selena también debería ser deportada?".

Lejos de amedrentarse, la exestrella de Disney respondió con valentía a las declaraciones de Parker. En una historia de Instagram, la actriz agradeció irónicamente al candidato por sus comentarios: "Oh, señor Parker, señor Parker, gracias por las risas y por las amenazas".

Selena, nacida el 22 de julio de 1992 en Grand Prairie, Texas, es una destacada actriz, cantante y productora estadounidense. Hija de Ricardo Joel Gómez y Mandy Teefey, Gómez comenzó su carrera artística a los diez años en la serie infantil Barney & Friends. A lo largo de su carrera, ha participado en numerosas producciones de Disney Channel, incluyendo Wizards of Waverly Place, y ha lanzado varios álbumes de éxito.

Además de su trayectoria en el entretenimiento, Gómez ha sido una defensora activa de los derechos de los inmigrantes en Estados Unidos. En 2019, produjo la serie documental de Netflix, titulado Living Undocumented, que narra las historias de familias indocumentadas enfrentando incertidumbres legales en el país. La reciente controversia en torno a Selena Gómez y Sam Parker subraya la polarización en el debate sobre la inmigración en Estados Unidos, y destaca la valentía de figuras públicas como Gómez al alzar la voz en defensa de los derechos humanos.

Fuente: Tribuna del Yaqui