Tras 32 años en Televisa, villano anuncia retiro de novelas y aparece en 'Venga La Alegría'

Ciudad de México.- Después de haber formado parte de Televisa por más de 32 años, el reconocido villano, Sergio Sendel, recientemente acaba de reaparecer en Venga la Alegría, para hablar sobre su tan rumorado retiro de las novelas, después de que supuestamente perdiera su exclusividad en la mencionada empresa. El histrión dejó a más de uno impactado al mencionar que hará un cambio de carrera.

Siendo un joven y apuesto hombre, el histrión comenzó su carrera de la mano de la televisora San Ángel desde 1990, apareciendo en los melodramas como Mi Pequeña Soledad, Alcanzar una Estrella II, Muchachitas y muchas otras más. Pero, al igual que muchas otras actrices que comenzaron con el papel de buenos, Sergio en la novela La Otra, se pasó al lado del villano y su éxito comenzó a subir de una manera impresionante.

Después de varios años siendo uno de los villanos más amados, Sendel decidió retirarse de la empresa y de la vida pública, regresando tan solo unos tres años después en el 2021, para formar parte de Mi Fortuna es Amarte, sin embargo, una vez más se alejó y no había brindado entrevistas hasta hace poco. El pasado lunes 27 de enero, el reconocido histrión apareció ante las cámaras de TV Azteca para hablar de su retiro de los melodramas para una nueva profesión, ¿acaso será conductor?

En dicha entrevista, el actor de Destilando Amor, confesó que tras varios años alejados de los melodramas va a retirarse para buscar hacer oficial su lanzamiento como cantante, destacando que él ha tenido estudios en dicho ámbito y tiene un gran equió con el que cree que podría hacer grandes cosas: "Estamos viendo la posibilidad, seriamente, de hacerlo de manera correcta, porque creo que sí hay tela de donde cortar, puesto que Chucho es un gran apoyo y yo tengo mis estudios, tengo mis rollos y creo que se podría hacer algo interesante".

Finalmente, el reconocido histrión destacó que aunque considera que tiene lo necesario para lanzarse como cantante, en realidad todavía no hay una negociación cerrada con ningún estudio ni con su equipo, por lo que por el momento no hay nada concreto y no se va a realizar un lanzamiento como tal: "Ahora, todavía no hay nada, todo está en pláticas y de momento es como un plan y ya más adelante les diremos si es que se llevó a cabo o no".

