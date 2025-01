Tras 40 años al aire y veto de Televisa, Adela Micha confiesa si está lista para el retiro

Comparta este artículo

Ciudad de México.- A nueve años de ser vetada de Televisa sin ninguna explicación y exactamente 40 años al aire, convirtiéndose en una de las periodistas más reconocidas e importante de México, Adela Micha, sorprendió a millones al declarar si ya está lista para retirarse de la vida pública y dejar de lado la carrera a la que le ha dedicado cuatro décadas enteras de su vida.

Micha actualmente es un referente en el periodismo y la televisión, pues su carrera de 40 años ha sido una de las más amplias, habiendo trabajo en televisión, radio, prensa impresa y en estos momento en redes sociales con su propio canal de YouTube. Su debut en el mundo del periodismo fue justamente el 7 de enero de 1985 de la mano de la empresa San Ángel, donde tuvo proyectos como Noticieros ECO y ¡Cuidado!... Mujeres Trabajando. Desgraciadamente en el 2016 fue despedida y vetada, sin explicación alguna.

Pero eso no hizo que se rindiera, y estuvo tanto en TV Azteca como en Imagen TV y ahora, tiene su propio canal de YouTube llamado La Saga, en la que tiene varios invitados y colaboradores abarcando todo tipo de temas, desde el mundo del espectáculo hasta la política y economía. Es por este motivo que recientemente, en TV Notas brindó una entrevista en la que negó su retiro: "Me hace falta hacer muchas cosas. El día que piense que ya no tengo nada por hacer estaré muerta profesionalmente. Siempre hay cosas que nos retan y propósitos para lograrlas".

Según lo dicho de la presentadora de Me Lo Dijo Adela, ella aún tiene mucho que hacer, como escribir un libro, además de que tiene como meta realizar varias entrevistas con personalidades muy importantes en la actualidad y mostrar a sus espectadores el proceso, señalando que tiene varios nombres en la mira: "Tengo varias entrevistas que no he logrado concretar. Ahorita busco a Donald Trump, Luis Miguel y a otros que quizá están más cerca de cerrarse. Entrevisto a personajes ejemplares que llaman mi atención y despiertan mi curiosidad".

Con respecto a si volverá a la televisión, Micha destacó que no extraña mucho la televisión, pues en los medios digitales hace exactamente lo mismo que hacía en la empresa de Emilio Azcárraga, pero siendo ella su jefa y con un lenguaje más flexible, por lo que mencionó que si regresara a la televisión será si le ofrecieran un proyecto interesante: "Estoy en ese momento de mi vida en el que solo quiero hacer cosas que me entusiasmen y que tengan un propósito. Si cumplen con esos dos factores, volvería con mucho gusto. Obviamente me tendrían que pagar muy bien".

No me arrepiento de nada. Los costos de esta carrera son altos, pero las ganancias son altísimas. No me gusta usar la palabra 'sacrificios'. Para mí eso representa un dolor o una pena, cosas que nunca he sentido por mi trabajo. He podido sentirme satisfecha tanto en lo personal como en lo profesional", concluyó.

